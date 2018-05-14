Madde bağımlılığıyla mücadele için internette zorunlu reklam dönemi

Bağımlılıkla mücadelede internet ve medya aracılığıyla tedbirler alınacak. Hedef kitleye göre en çok ziyaret edilen internet sitelerine uygun süreli mesaj içeren zorunlu videolar yerleştirilecek. Gençlerin internette oynadıkları oyunların açılması için en fazla 10 saniyelik etkileyici ve bilgilendirici kısa filmler hazırlanacak.

Hedef kitleye göre en çok ziyaret edilen sosyal medya fenomenleri, internet oyunları, online alışveriş sitelerinin yer aldığı internet sitelerinde zorunlu videolar yerleştirilecek.

Oyunlarda uyarıcı içerikler yer alacak

Bununla birlikte, bilgisayar oyunlarında zararlı içeriklerin önüne geçilmesi amacıyla oyunlarda uyarıcı içerikler olacak.

Video paylaşım sitesi YouTube'da uyuşturucunun zararlarına ilişkin kısa videolar yayınlanacak. Youtube fenomenleri üzerinden etkin mesajların verilmesi ve gençlerin bu konuda dikkat etmesi gereken hususların kendilerine tanınmış kişiler tarafından doğrudan iletilmesi sağlanacak.

Sosyal medya üzerindeki içerik denetimleri artırılacak ve internet kullanıcılarının uyuşturucu maddelere kolay erişimlerinin önlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak.

Çok izlenen dizilerde de oyuncuların konuya ilişkin yönlendirici mesajları, repliklere eklenecek.

Medya kılavuzu hazırlanacak

Öte yandan, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında medyayla de iş birliği yapılacak.

Bu kapsamda, madde kullanımının kişi üzerindeki sahte, geçici ve özendirici etkisine medyada yazılı veya sözlü olarak yer verilmesi risk taşıyan kişileri özendirebileceğinden uyuşturucu baronu, piyasa değeri, keyif verici madde, altın vuruş gibi ifadeler yer almayacak. Bu ifadeler yerine içinde özendirme anlamı taşımayan bağımlı, tedaviye ihtiyacı olan, zararlı madde ve benzeri ifadelere yer verilecek.

Kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen bir operasyon sonrası yapılacak haberde, ele geçirilen maddenin ekonomik değerinin belirtilmesi yerine poşet, paket, kilogram gibi ifadelerin kullanılması sağlanacak.

Dizilerde, filmlerde ve kullanılan fotoğraflarda maddenin kullanımı ve teminiyle ilgili yönlendirmelerden kaçınılacak. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında medya kılavuzu hazırlanacak.

Medyada uyuşturucu konusunda haber yapacak gazeteciler için sertifikasyon uygulamasının getirilecek. Sertifikasyon programıyla bağımlılık konusunda doğru bilgi aktarımının sağlanabilmesi ve toplumsal farkındalık düzeyinin yükseltilebilmesi için bu alana yönelik terim, mevzuat, tanı ve tedavi merkezleri gibi birçok konuda medya mensuplarına bilgi verilebilecek.

Kaynak: AA