Kreş ve AVM'lerdeki oyuncakların hijyenine dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Karkaç, çocuklarda hastaneye başvuruların en sık nedeninin soğuk algınlığı olduğu belirtti.

Soğuk algınlığının en sık sonbahar ve kış döneminde görüldüğüne dikkat çeken Karkaç, bilinenin aksine bunun sebebinin havaların soğuması ve çocukların üşümesi ile alakalı olmadığını vurguladı.

"Kapalı ortamlarda insanların daha sık bir araya gelmesi ve burun mukozasının kuruması nedeniyle bu enfeksiyonların daha kolay vücuda giriş yolu bulmasından dolayıdır”

Hastalığın kapalı ortamlarda hapşırma ve temas yolu ile bulaştığını belirten Karkaç, “Kreşlere ve AVM'lerdeki oyun alanlarına giden çocuklarda dikkat etmeniz gereken şey oyuncakların hijyenine dikkat edilip edilmediğini kontrol etmektir. Virüsle karşılaşan çocuk, ortalama bir kaç gün içeresinde hastalığın bulgularını göstermeye başlar. Bu bulgu ortalama 1 hafta içeresinde düzelip bazı çocuklarda 2 haftaya kadar uzayabilir. Yaş grubuna göre de semptomlar değişiklik gösterebilir. Daha küçük çocuklarda burun tıkanıklığı huzursuzluk olurken daha büyük çocuklarda boğaz ağrısı ve ateş daha belirgin hale gelir” diye konuştu.

"Temizliğe dikkat"

Virüslerin tedavisinde antibiyotiklerin yeri olmadığını, daha çok korunma yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğini açıklayan Karkaç, şunları söyledi:

“El temizliği oyuncakların temizliği gibi durumlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kapalı ortamlarda çok temas etmemeye dikkat etmek gerekiyor. Çocuklar bu süreçte bol sıvı tüketmeli. Soğuk algınlığının uzun sürmesi durumunda kulak enfeksiyonları, sinüzit gibi durumlar gelişebilir. Böyle durumlarda mutlaka çocuk hekiminize başvurmanız gerekir.”

Kaynak: İHA