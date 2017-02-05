'Korku sadece ağrınızı artırır'

Sizin de çevrenizde günlerce dayanılmaz diş ağrılarına direnen, ağrısını dindirmek için bilinen bütün yolları deneyerek doktora gitmeyen biri varsa; ona “dentafobi”sini yenebileceğini söyleyin. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, dişçi korkusu olarak bilenen dentafobiden kurtulmanın sırlarını veriyor.

Doğru diş hekimi tercihi önemli

Dentafobi; kişinin dişlerine yapılan müdahalede şiddetli ağrı duymasından, tanımadığı aletlerle yapılan müdahaleden ve cihazların çıkarttığı sesten korkmasından doğmaktadır. Bu yüzden dentafobisi olan hastaların doğru diş hekimine gitmesi çok önemlidir. Dentafobiye yenildiğiniz takdirde, diş çürümesi zamanla kötüye gider. Kolaylıkla doldurulması mümkün olan küçük oyuklar, dişlerin kırılmasına veya çürümesine neden olabilir, pahalı ve invaziv kök kanal tedavisi ve yenileme çalışması gerektirebilir. Bu bilgi bile sizi tedavi araştırmasından uzaklaştırarak bir kısır döngüye sokabilir.

Diş hekimiyle ilk görüşmede yapılması gerekenler;

Diş tedavisine başlamadan önce eğitimli bir uzmanla görüşmeniz sizin için en iyisidir.Terapi ve ilaçlarla korkunuzu kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Eğer iğne fobiniz varsa, dişçilerin ağzınızı uyuşturmak için kullandığı iğnelerden aşırı derecede korkabilirsiniz. Dentafobisi olan hastaların, diş hekiminden randevu alırken durumlarından ve korkularından kısaca bahsetmeleri gerekir.Dentafobiniz olduğunu belirterek aldığınız randevuda ilk muayenede diş hekiminizden herhangi bir müdahalede bulunmamasını isteyebilirsiniz.İlk muayenede korkunuz üzerine konuşarak size danışmanlık yapmasına izin verebilir ve doktorunuzla aranızda olan güven bağını arttırabilirsiniz. Böylece muayenede kullanılan cihazları tanıma fırsatı da kazanabilirsiniz.

İlerleyen aşamalarda kendinizi güvende hissedebilmek için;

Diş doktorunuzla aranızda, dişlerinize müdahale edilirken; ara vermek istediğinizi,daha fazla anesteziye ihtiyacınız olduğunu belirten küçük işaretler belirleyebilirsiniz.Muayene sırasında derin nefes alıp rahatlamaya ve anlık streslerden uzaklaşmaya çalışın. Randevularınızı günün stres ve yorgunluğu birikmeden önce, yani sabah saatlerine almanız sizin için olumlu olacaktır.Hatta dişlerinize müdahale edilmeden önce doktorunuzla muayene sandalyenizin eğimini ve dişlerinize yapılacak işlemlerin sırasını belirleyebilirsiniz.Dentafonbiyi yenebilmek için en önemli noktanın hastanın hekimiyle kurduğu diyalog olduğunu unutmayın ve doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin.Randevulara taşınabilir müzik çalarlarınızla gidebilirsiniz. Böylece dişlerinize müdahale edilirken dikkatinizi dağıtabilir ve kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.Diş hekimi kontrollerine probleminiz olmasa dahi düzenli gidiniz. Böylece hem büyük işlemlerden kaçınabilir hem de ortama daha rahat alışabilirsiniz.

Dentofobi sizi depresyona sürükleyebilir

Dentofobi yaygın olan ve tedavi edilebilir bir fobidir. Ama tedavi edilmezse sonucunda bir dizi fiziksel soruna neden olabilir. Eğer dişleriniz çürüme ve ihmalden dolayı kırılırsa, bu sosyal bir utanca neden olabilir. Sosyal durumunuz bundan etkilenebilir, bu durum dışlanmaya, depresyona, sosyal anksiyeteye, hatta agorafobiye neden olabilir. Bazı durumlarda diş sorunları enfeksiyona neden olabilir. Enfeksiyonun tedavisinde başarısızlık, enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir, bu da tıbbi hastalıklarla sonuçlanabilir. Enfeksiyonlu dokular da ağrıyabilir; bu nedenle ağrı, dentofobinin sıra dışı bir etkisidir.Profesyonel yardım alın ve mücadele edin .Modern dünyada, temiz, sağlıklı, parlak dişlere sahip olmamız beklenir, bu yüzden öncelikle fobinizi kontrol altına almak için bir profesyonelle görüşün ve daha sonra size uygun bir diş hekimini tercih edin. Tamamen güvenebileceğiniz bir diş hekimi bulduktan sonra fobinizi yenmek için harcayacağınız çabaya değecektir.