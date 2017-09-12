Kontrolsüz sosyal medya kullanımı tehlike saçıyor

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, ailelerin, çocukların sosyal medya kullanımında dikkat etmesi gereken konuları anlattı.

Yaz tatillerinde ailelerin çocuklarına serbest zaman dilimleri verdiğini ve bazı davranışlara göz yumduğunu ifade eden Eraslan, serbestlik verilen davranışların başında da internet ve sosyal medya kullanımının geldiğini belirtti.

Sosyal medya uzmanı Doç. Dr. Eraslan, tatilde öğrencilerin akıllı telefonları ile kontrolsüz olarak sosyal medya ile baş başa kaldıkları uzun bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Fazla sosyal medya kullanımı mutsuzluk getiriyor

Sosyal medya ağlarına katılmada yaş sınırı olmasına rağmen sahte isimler ve yanlış bilgilerle hesap açılabildiğine dikkati çeken Eraslan, öğrencilerin sosyal medyada daha çok ses, görüntü, video paylaştığını, sohbet ettiğini, mesaj attığını, oyun oynadığını, görüntü ve film izlediğini aktardı.

Eraslan, akademik ya da bireysel gelişime dönük sosyal medya kullanımının ise düşük oranda olduğunu vurguladı.

Çocukların sosyal medyayı kullanma sürelerinin her geçen yıl arttığına, yetişkinlerin geçirdiği süreyle çocukların geçirdiği süre arasındaki farkın azaldığına işaret eden Eraslan, kontrolsüz ve yoğun kullanımın birçok sorunu da beraberinde getirdiğini dile getirdi.

İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nde bu yıl yapılan bir araştırmanın sonuçlarına değinen Eraslan, sosyal medyada fazla vakit geçiren çocukların, daha az vakit geçiren akranlarına oranla derslerinde, okullarında, aile yaşantıları ve genel olarak hayatlarında daha mutsuz olduklarının, arkadaşlık konusunda ise daha mutlu hissettiklerinin belirlendiğini aktardı.

"Yabancılarla mesajlaşabilir, kötü alışkanlıklar edinebilirler"

Uzun süren sosyal medya kullanımı sonucunda çocukların okulda uyum problemi yaşayabileceğinin altını çizen Eraslan, şu bilgileri verdi:

"Yoğun sosyal medya kullanımı sonucunda, çocuklar, yüz yüze iletişim kurma, okuma-anlama ve yorumlama becerilerinde gerileme, akademik başarı düzeyinde düşme gibi problemlerle karşılaşabilir. Muhakeme yetisinde gerileme, odaklanamama, dikkat eksikliği, fiziksel olarak el-boyun kaslarında zedelenme, sanal yaşam ve olası kimlik çatışmaları yaşayabilirler. Çocukların, kendileri için gereksiz ve yaşlarına uygun olmayan bilgiler edindikleri görülebilir.

Yabancılarla mesajlaşabilir, kötü alışkanlıklar edinebilirler. Taklit etme, küfür ve argo öğrenme, müstehcen kelime ya da davranışlar yapma, uyku ve yeme düzeninin bozulması, aile etkinliklerine katılmama ya da isteksizlik, takipçi-izleyici sayısının azlığında içine kapanma ve değersizlik ve sonrası depresyon olasılığı gibi olumsuz durumlar gerçekleşebilir."

"Aileler sosyal medya kullanım davranışlarıyla örnek olsunlar"

Sosyal medya kullanımında ebeveynlerin çocukları için bazı önlemler alması gerektiğine vurgu yapan Eraslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aileler, sosyal medya ağlarını yasaklamak yerine kurallar ve ilkeler koysun. Sosyal medyayı kullanma yaşı belirlesinler. Sosyal medya ağlarındaki şartları çocuklarıyla beraber okumalarını ve buna göre bir belirleme yapmalarını tavsiye ediyorum. Örneğin 10 yaş altındaki çocuklarına doğrudan denetim olmadan bilgisayara erişim izni vermesinler. 10-15 yaş aralığındaki çocuklar ancak aileleri gözetiminde çevrimiçi olabilsin.

Aileler de sosyal medya kullanım davranışlarıyla örnek olsunlar. Ellerinde sürekli telefon ile sosyal ağlarda bulunurken çocuklara 'bunu yapmayın' demek çok da faydalı olmaz. Çocuklarına, sosyal medyadan akademik, sosyal ve bireysel gelişim bağlamında yararlanmasını, aşırı kullanımın önemli zararlar verebileceğini anlatsınlar."

Doç. Dr. Eraslan, ailelerin çocuklarına tanımadığı kişilerden gelen mesaj ve arkadaşlık tekliflerini kabul etmemelerini, özel bilgi, iletişim adresi, belge ve fotoğrafları paylaşmamaları uyarısında bulunmaları gerektiğini söyledi.

Sosyal medya kullanım saat aralığının ve sürelerinin beraber belirlenmesini öneren Eraslan, sosyal ağlara girme saatlerinin kontrol edilmesinin önemine vurgu yaptı.