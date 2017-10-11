'Kombine yöntem' tüp bebekte umut ışığı oldu

İlk kez Türkiye'de 7 Ekim'de gerçekleştirilen Dünya Tüp Bebek Kongresi'nde sunulan yöntem, gömülgenlik destekleme hücrelerini arttıran ve uyaran özel sıvının rahim içine verilmesi, rahim içinde detoks yapıldıktan sonra genel anestezi altında rahim içine ufak kesiler atılarak, bağışıklık sisteminin bölgeyi kuvvetlendirmesi için nadasa bırakılması esasına dayanıyor.

Bağışıklık sistemi devreye girdikten sonra kesik atılan bölgede hücrelerin yenilenmesinin ardından, dondurulmuş embriyolar çözdürülerek anne adayının kuvvetlenmiş olan rahmine transfer ediliyor. Yöntemle, başarısız tüp bebek denemesi yapan kadınlarda gebe kalma oranları yüzde 40'ların üzerine çıkıyor.

Dünya Tüp Bebek Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, yaptığı açıklamada, bebek sahibi olmakta sıkıntı yaşayan çiftler için uygulanan yöntemlerde başarı oranlarının artırılabilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Teknolojik gelişmeye rağmen önemli oranda tekrarlayan tedavi başarısızlığıyla karşılaşıldığını ve gebelik elde edilemediğini dile getiren Gürgan, son yıllarda yapılan çalışmaların, bu hastalarda sorunun, embriyoların gömülmesiyle gebeliğin oluştuğu rahim iç zarında olabileceğini ortaya koyduğunu anlattı.

"Risk azalıyor"

Prof. Dr. Gürgan, Nadas yönteminde, rahim içi zarında bulunan özel gömülgenlik destekleme hücrelerini arttıran ve uyaran bir sıvının rahim içine verildiğini belirterek, "Rahim içi detoks faktörü olarak adlandırılabilen sıvının, bağışıklık hücreleri üzerinden, rahim zarını kalınlaştırması sağlanıyor. Bu hücrelerin en sağlıklı embriyo ile iletişim kurması sağlanarak gebelik oranları yükseliyor ve düşük riski azalıyor." dedi.

Uygulama öncesinde ilaçların olumsuz etkisinden koruyabilmek amacıyla embriyoların dondurulduğunu ve sonraki ay anne adayının rahminin içine destekleme hücrelerini artıran özel sıvının verildiğini, ufak kesiler atıldığını ve rahmin nadasa bırakıldığını anlatan Gürgan, rahmin embriyo transferine hazır hale gelmesinin ardından embriyoların çözdürülerek transfer edildiğini belirtti.

Gürgan, Desteklenmiş Kombin-Nadaslama Tekniğinin, genel anestezi altında yaklaşık 10-15 dakika içerisinde uygulanabildiğini ifade ederek, "Bu özel teknikle daha önceden üç ve üzerinde tüp bebek başarısızlığı olan kadınlarda tüp bebek tedavi başarısı önemli derecede arttırılabiliyor. Çalışmalarda, Histeroskopik Nadaslama Tedavisi uygulanan ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda gebelik oranı yüzde 40,91 iken, uygulanmayan 40 hastada gebelik şansı yüzde 17,50 olarak belirlendi." diye konuştu.