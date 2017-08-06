Kök hücre bağışçı sayısı çeyrek milyona koşuyor

Tamamı gönüllülerden oluşan ve 4 yıl önce kurulan "Belki de Sensin Platformu" üyeleri, şu anda 241 bini geçen donör sayısının artması ve hasta çocuklara bağışçı bulunması için ülkenin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'de kök hücre bağışçılarının sisteme dahil edilmesiyle ilgili Türk Kızılayı ile sivil toplum örgütleri, ülke genelinde yoğun çaba harcıyor.

Bu sivil toplum örgütlerinden olan "Belki de Sensiz Platformu" üyeleri, Bilecik'te, belediye ile ortaklaşa düzenlenen organizasyonda yüzlerce kişinin kan vermesini sağladı.

Platformun gönüllü üyelerinden Serkan Ünvermiş, yaptığı açıklamada, örgütün kurulduğu günden bu yana 4 yıldır çalıştığını ve hasta çocuklara yardım etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Ünvermiş, kan kanseri olan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Biz platform kurduğumuzda kök hücre bağışına ilişkin yaygın bir çalışma yoktu. Gerçekten önemli bir ihtiyaçtı ve biz çalışmalarımızla vatandaşları bilgilendirdik bağışçı bulduk. Aslında çok basit bir işlem. İnsanlar bilgisi olmadığı veya yanlış bildiği için bunu ne yazık ki gidip donör adayı olmuyorlar ve bağışçı bulunamadığı için ülkemizde çoğunluğu yüzde 80-85'i çocuk olmak üzere kan kanseri çok sayıda kişi hayatını kaybediyor." ifadesini kulladı.

İlk kurulduklarından bu yana gönüllü sayısının arttığını şu anda platform yöneticisi 30 kişi dışında ülke geneli gönüllü çalışan bin 500 kişi olduğunu vurgulayan Ünvermiş, şöyle devam etti:

"Kurucu başkan bankacı, ben turizmle uğraşıyorum, bir arkadaşım var mimar, dolayısıyla herkes kendi işlerinden artan vakitlerinde bağışçı bulmak için çalışıyor. Hiç kimsenin bir maddi kaygısı ve çıkarı yok tamamen gönüllülük esaslı. Biz bulduğumuz bağışçıları Türk Kızılayı'nın ilgili kan merkezlerine yönlendiriyoruz. Şu anda donör sayısı 250 bine yaklaştı. Biz bu işe başladığımızda 38 bindeydi. Almanya'nın nüfusu hemen hemen bizimle aynı ancak 7 milyona yakın donör adayı var ve bizde 250 bin. Bu sayıların 2 milyon olması gerekiyor ki, hastaların eşleşme oranları yükselsin ve hayatları kurtulsun."

Gönüllülerin ülkenin dört bir yanında bağışçı bulmak için çalıştığını, toplu bağış organizasyonları, açık hava etkinlikleri, ilgi çekici reklam ve video çekimleri gerçekleştirdiğini belirten Ünvermiş, "3-5 dakikanızı ayırarak, sadece 3 tüp kan vererek, donör adayı olabiliyorsunuz. Sonra eşleştiğinizde de bir hayat, can kurtarıyorsunuz. Bizim halkımız gerçekten bildiği zaman bir şeyler yapan bir toplum ama bilmediği için biz de bunu duyurmaya çalışıyoruz." dedi.

Platform üyesi ve Antalya sorumlusu felsefe öğretmeni Seval Ünvermiş ise her yerde olmak zorunda olduklarını ve hayat kurtarmanın şakaya gelmeyeceğine dikkati çekti.

İstanbul'dan gelen mimar Aslıhan Zeybek de son dönemlerdeki çalışmalardan dolayı donör sayısında artış olduğuna işaret ederek, "Belki de Sensin, ilk başladığında bu işle ilgilenmeye yaklaşık 4 yıl önce 40 bin seviyelerindeyken donör sayısı bugün 250 bin. Tabi TÜRKÖK'ün kurulmasının da bunda çok büyük etkisi var. Sonuçta bu herkes için toplumsal bir sorumluluk. Hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor." diye konuştu.

Bağışçı sayısı 241 bin 380 oldu

Türk Kızılayından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığının, kemik iliği nakli bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü vericiye ait doku grubu antijeni bilgilerinin depolandığı Kemik İliği Bankasının (KİB) kurulması ve kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması için oluşturduğu Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi olan TÜRKÖK'e gönüllü kemik iliği veya periferik kök hücre bağışçılarının kazanılması, Türk Kızılayı tarafından sağlanıyor.

Türk Kızılayı, "Kök hücre bağışçısı kazanımı" görevine, bünyesindeki Bölge Kan Merkezlerinde kurduğu 12 Gönüllü Verici Merkezi ile hazırlık çalışmalarını tamamlamasının ardından 13 Ağustos 2014'te başladı.

Bağışçıların yüzde 66,7'si gençler

TÜRKÖK'e kayıtlı kök hücre bağışçı sayısı 241 bin 380 oldu.

Bağışçıların yüzde 32,4'ü 18-25 ve yüzde 34,3'ü ise 26-35 yaş aralığındakilerden oluştu. Bu genç kesimin toplam bağışçılar içindeki oranı yüzde 66,7'ye ulaştı.

Sistemde kayıtlı bağışçıların yüzde 27'sini 36-45 ve yüzde 6,3'ünü 46-50 yaşları arasındakiler oluşturdu.

Kemik iliği kanserleri, lenfomalar, çeşitli organ kanserleri, kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar, kalıtsal anemiler, immün yetersizliklerde kök hücre tedavisi uygulanıyor.

Bağışçı olmak isteyen bir kişinin 18-50 yaş aralığında ve sağlıklı olmaları (Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz hastalığı geçirmemiş olan, kronik hastalığı bulunmayan, kanser, AIDS tanısı almamış olan kişiler) gerekiyor.

Muayene, tıbbi işlemler ya da diğer bağış ile ilgili harcamalar konusunda bağışçıdan hiçbir ücret talep edilmiyor ve bağışçının sosyal güvenliği kesinlikle kullanılmıyor.