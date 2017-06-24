Klimalardaki büyük tehlike

Prof. Dr. Mehmet Karadağ, periyodik bakımı yapılmayan klimaların nemli ortamında üreyen bakterinin yol açtığı akciğer enfeksiyonu olarak tanımlanan lejyoner hastalığının, tedavi edilmediğinde ölüme yol açabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Karadağ, yaptığı açıklamada, yaz aylarında kapalı mekanlarda sıklıkla kullanılan klimaların solunan havanın ısı ile nem oranlarını değiştirdiğini söyledi.

Bunun sağlığı doğrudan ilgilendirdiğini anlatan Karadağ, yaz aylarında maruz kalınan sıcak hava, yüksek nemle birlikte bakımı yapılmayan ve hijyenik olmayan klimaların kullanılmasının birçok hastalığa davetiye çıkarabileceğini belirtti.

Karadağ, klimaların esasen yaptığı iki temel şey olduğuna işaret ederek, ''Bunların birincisi havayı soğutmak, diğeri ise havanın nemini düşürmektir. Klimalar bunu kapalı bir ortamda yaparlar ve havayı sürekli devir daim yaptıkları için klimalı ortamdaki kişiler gün içinde hep aynı havaya maruz kalırlar. Normalde sağlıklı bir insan her saat yaklaşık bin kere nefes alıp verir. Aldığımız her nefes de kanımızı temizler." diye konuştu.

"Bakteri, sulu ve aşırı nemli ortamları sever"

Dış ortamdaki havanın insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Karadağ, şöyle devam etti:

"Sağlıklı insanlar burundan nefes alıp verir. Nefes alıp verdiğimiz havanın içinde bazı zararlı partiküller varsa onlar da vücudumuzdan içeri girebilir. Özellikle vücut direnci düşük kişilerde farklı hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu noktada ülkemizde özellikle yaz mevsiminde klimalara bağlı ortaya çıkan en önemli sağlık sorunu lejyoner hastalığıdır. Klimanın içindeki aşırı nem, 'legionella pneumophila' isimli bakterinin yaşaması ve üremesi için çok uygun bir ortam yaratıyor. Bakteri de havaya karıştığı için solunduğunda akciğere geçiyor ve zatürreye neden oluyor. Bu bakteri, sulu ve aşırı nemli ortamları sever ve buralarda yerleşir. Yani klimanın içindeki aşırı nem, bu hastalık etkeninin yaşaması ve üremesi için çok uygun bir ortam yaratıyor."

Karadağ, hastalığın belirtilerine de değinerek, "Bu bakteri kaynaklı lejyoner hastalığına yakalananlarda hastalık belirtileri ilk 10 günde kendini belli ediyor. Yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, iştahsızlık, kanlı balgam, öksürük ve hastaların bir bölümünde nefes almakta zorluk başlıyor. Bu hastalık, yaşlı ve vücut direnci düşük kişileri daha şiddetli etkiliyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde sonu ölüme kadar gidebiliyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de 1976'da klimadan ortamın havasına karışan ve 221 kişiyi hasta eden bakterinin, 34 kişinin ölümüne neden olduğunu dile getiren Karadağ, bu ülkede her yıl çeşitli şikayetlerle hastanelere başvuran birçok kişide de yine bu hastalığın teşhis edildiğini bildirdi.

"Klimalı ortamları sıklıkla havalandırmalıyız''

Türkiye'de özellikle yaz aylarında klima kullanımının arttığına dikkati çeken Karadağ, "Sağlığımız için aşırı ve bilinçsiz klima kullanımından mutlaka kaçınmalıyız. Klimaların havalandırma sistemlerini sıklıkla kontrol ettirmeli, filtrelerini temizletmeli ve periyodik bakımlarını yaptırmalıyız. Bunun yanında klimaları kullanırken kişilerin direkt üstüne tutmamalıyız ve klimalı ortamları klima kullanılmadığı zamanlarda sıklıkla havalandırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.