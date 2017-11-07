Kısırlığa bitkisel tedavi

Fitoterapi bitkilerin sağlık alanında nasıl kullanılacağını anlatan ve bunu araştıran bir bilim dalı. Pek çok alanda etkili sonuçlar veriyor. Kozmetik alanda kullanıldığı gibi besin desteği olarak da çok etkili. Bir çok hastalıkla mücadelede yardımcı tedavi olarak kullanılıyor.

Bu hastalıklardan biri de kısırlık.

Özellikle erkek kısırlığının tedavisinde etkili bir yöntem.

Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu TRT Haber'de Sağlık Olsun programına katıldı, fitoterapi'nin bu alanda nasıl kullanıldığını, ne gibi sonuçlar verdiğ,ini anlattı.