Kış depresyonunu "aktivitelerle atlatın"

Sonbahar ve kış mevsimlerinde insanların depresif duyguları artıyor.

Gün ışığının ruhun gıdası olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu mevsimlerde ‘kış depresyonu’na yakalanmamak için hobilerin ve spor aktivitelerinin artırılması konusunda uyarıyor.

Sağlık Araştırmaları ve Stratejileri Derneği Başkanı psikiyatrist Prof. Dr. Rüstem Aşkın, gün ışığının azaldığı dönemlerde görülen ‘kış depresyonu’nun hobiler, sohbet ortamları ve yürüyüşlerle kolay atlatılabileceğini söyledi.

Gün ışığının beyin aktivitesini ve kimyasını doğrudan etkilediğini söyleyen Aşkın, açık günlerin insanları ruhsal yönden canlı ve diri tuttuğunu belirtti.

Kuzey Avrupa ülkeleri gibi gün ışığını yıl boyunca eksik alan ülkelerde gün ışığındaki azalmaya bağlı olarak daha yaygın depresyon oranları olduğunu söyleyen Aşkın, sözlerine şöyle devam etti:

“Mevsimsel ya da kış depresyonu dediğimiz depresyon türünde ilaçlar ve psikoterapi etkili. Ayrıca bu depresyonu atlatabilmek için o ülkelerde 'fototerapi' denilen bir tedavi yöntemi de var. Bu tedavi yönteminde gün ışığı tüm spektrumuyla o hastalara uygulanıyor. Başka herhangi bir tedavi uygulamaksızın o hastaların düzeldiği görülüyor. Gün ışığı gerçekten hem gıda hem de nimet. Bu yönleriyle vazgeçilmez bir şey."

"Günlük hayatta sevdiğimiz şeyleri yapmalıyız"

Gün ışığının insanların ruhsal durumunu doğrudan etkilediğini dile getiren Aşkın, gün ışığının az alındığı dönemlerde günlük huzursuzlukları veya keyifsizlikleri ortadan kaldırmak için insanların günlük hayatta sevdiği şeyleri yapmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / TRT Haber