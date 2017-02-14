Kinoa zayıflatır mı? Nasıl kullanılır?

Güney Amerikadaki And Dağlarında yetişen ve tarihi İnkalara dayanan kinoa görüntüsü tahıla benzer fakat tahıl değildir. Kinoa pancar ve ıspanak tarzı bitkilere daha yakındır. Güney Amerika halkları tarafından uzun zamandır kullanılan kinoa besin değerinin keşfedilmesi ile birlikte popüler bir gıda olmuştur ve insanlarda kinoa nedir sorusunu uyandırmıştır.

Kinoa Nasa tarafından astronotların besin ihtiyacının giderilmesi için kullanılmıştır. 2013 yılı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kinoa yılı ilan edilmiştir.

Kinoa nedir?

Her ne kadar görüntüsü tahıllara benzese de kinoa otsu bir bitkidir ve ıspanakgiller familyasındandır. Besleyici ve etli yaprakları olan kinoanın açan çiçekleri zengin besin kaynağı olan tohumlara dönüşür. Kinoanın yenilen kısmı bu küçük tohumlardır.

Kinoa nedir, nasıl kullanılır ve neden önemlidir?

Buğday ve pirinç dünya nüfusunu besleyen 2 temel tahıl türüdür. Vücudun temel protein ihtiyacını karşılayan besinler buğday ve pirinçtir. Pirinç üretimi için oldukça fazla suya ihtiyaç duyulur. Dünya genelindeki su kaynaklarının azalmasıyla ve küresel ısınmayla birlikte pirinç ve buğday üretimi de azalmıştır. Bundan dolayı alternatif bir gıda olarak her türlü topraklarda üretilebilen, su ve gübre problemi olmayan kinoa gündeme gelmiştir.

Kinoa tohumu

Kinoa tohumu bitkinin yenilebilen kısmıdır. Küçük görüntüsüne karşılık kinoa tohumları oldukça besleyicidir. Kinoa tohumları temel aminoasitlerin tamamını ve yüksek oranda protein içerir. Bitkisel gıdalar arasında kinoa en yüksek protein içeriğine sahip besindir. Proteini oluşturan temel yapı taşı aminoasitlerdir. İnsan vücudundaki 20 aminoasitten 9’u vücut tarafından üretilemez. Bunlar et,yoğurt, süt gibi hayvansal gıdalardan alınmalıdır. Kinoa bu 9 aminoasitin tamamını içerir. Kinoa’nın içerisinde neredeyse et kadar aminoasit vardır ve kinoa aminoasitlerinin emilimi etten daha fazladır.

Ayrıca kinoa tohumu yüksek oranda vitamin, mineral ve lif içerir. Kinoa tohumunda A, B, C, D ve K vitaminleri vardır. Bu zengin içeriğe karşılık kinoa tohumlarında hiç kolesterol yoktur. Bunlar dışında kinoa tohumu magnezyum, demir, çinko, kalsiyum ve fosfor açısından da zengindir. Bu zengin içeriğin insanlar tarafından keşfedilmesiyle kinoa nedir ve kinoa faydaları nelerdir merakı uyanmaya başlamıştır. Kinoa faydaları

Birçok farklı gıdadan alınabilen vücut gereksinimlerini tek başına içerisinde barındıran minik kinoa tohumları insan sağlı açısından oldukça faydalıdır. Yaygın olarak bilinen kinoa faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kanser oluşumunu engeller. Kalp-damar sağlığını korur. Kemikleri ve dişleri güçlendirir. Yüksek tansiyona iyi gelir. Diyabete iyi gelir. Bahar alerjisine karşı korur. Antioksidandır. Anne sütünü arttırır. Ameliyat sonrası yaraların iyileşmesini hızlandırır. Yaşlanmayı geciktirir. Kansızlığa iyi gelir. Kabızlığa iyi gelmesi bilinen kinoa faydalarıdır.

Kinoa ile zayıflama

Zengin içeriği ile gündeme gelen kino konusunda en çok sorulan sorulardan biri de kinoa ile zayıflama mümkün müdür? Kinoa ile zayıflamak isteyenler için kinoanın katkıları şöyle:

Kinoa yüksek miktarda protein içerir. Tokluk hissi verir ve kolesterolü yükseltmez. Zengin kalsiyum içeriği ile metabolizmayı hızlandırır. Vücutta ödem oluşmasını engeller. Spor ve diyet yapanlara vücuda enerji vererek katkı sağlar. Yine diyet ve spor yapanlarda kas ve kemik sağlığını korur. Diyet yapanlarda kilo aldırmadan vücudun birçok besin ihtiyacını karşılar.

Kinoa nasıl kullanılır?

Kinoa yüksek besin değerine karşılık yağ oranı düşüktür ve kilo aldırmaz. Kolay hazmedilmesi nedeniyle de bebeklerden yaşlılara kadar her yaş grubu için uygun bir besindir. Vejetaryenlerin protein ihtiyacını gidermesi için de ideal bir besindir.

Çölyak hastaları için de uygun

Gluten içermediğinden çölyak hastaları için de uygun bir üründür. Bütün bu özellikleri bir araya geldiğinde kino için kaçınılmaz olmuştur. Dünya genelindeki birçok toplumda olduğu gibi ülkemizde de kinoaya ilgi uyanmıştır. Ülkemizde kinoa kolaylıkla ulaşılabilir bir ürün olarak birçok marketin reyonlarında yerini almıştır. Bununla birlikte toplumumuz için yeni bir ürün olan kinoa için sıklıkla kinoa nasıl kullanılır sorusu sorulmaktadır.

Kinoa’nın kendine has bir aroması vardır ve baskın bir tadıyla baskın bir kokusu yoktur. Kinoa lezzetli ve hafif bir besindir. Bulgur ve pilavın kullanıldığı yemeklerin tamamında kullanılabilir. Kinoa garnitür olarak yemeklere eklenebilir, çorbalarda kullanılabilir ve pilavı yapılabilir. Un haline getirilerek kek, pasta ve kurabiye hamurlarına konulabilir. Yine kinoa nasıl kullanılır sorusunu soranlara haşlanmış kinoanın salatalarda kullanılması iyi bir seçenek olabilir.