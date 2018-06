Kımız Kırgızistan'da büyük ilgi görüyor

Kırgızistan'da turistik potansiyeli yüksek olan ve doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakan Tanrı Dağı'nda bulunan meralarda otlayan atların sütlerine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Kısrak sütünün şifalı olduğuna inanan vatandaşlar, Tanrı Dağı'nın eteklerinde kımız içeceği sunan otel işletmelerine ve geçici olarak kanyonlarda geleneksel çadırlar kurarak yerli ve yabancı ziyaretçileri bekleyen Kırgız ailelerine konuk oluyor.

Dağda at binme, çadır, fırın, mangal, kaymak, süt hizmeti veren ve geçimlerini bu şekilde sağlayan aileler, sağlık amacıyla düzenli kısrak sütü tüketenlere kısraklardan yeni sağılmış ve herhangi bir işlemden geçmemiş sütü sunuyor.

Kanyonda at sütü satan Jıldızbek Baybuyev, ailece kımız hizmeti vermek için geçici olarak kanyona taşındıklarını söyledi.

Baybuyev, Tanrı Dağı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilere at sütünün yanı sıra, dağ yürüyüşleri, geleneksel oyunlar, mangal, çadır gibi hizmetleri sunduklarını belirterek, "Atlarımız temiz su içiyor ve bu otlarla besleniyor. Müşterilerimize yeni sağılmış sütü veriyoruz” dedi.

Sağlıklı yaşam için 15 yıldır kımız içiyor

Karaciğer şikayeti olan Aida Japarbekova, kendisini hastalıklara karşı korumak için 15 yıl boyunca at sütü içtiğini ve çok faydasını gördüğünü söyledi. Japarbekova, "Aile doktorum bana ilaç yerine at sütü kullanmamı tavsiye etti. At sütü kullanımının ardından tahlil sonuçlarım da olumlu çıktı" dedi.

Kırgızistan'da mayıs ve haziran aylarında sağılan at sütünün vücuda yararlı olduğunu anlatan Japarbekova, "Bugünlerde günde 5 bardak kımız içmeye çalışıyorum. Vücudum toksinlerden temizleniyor. Kımız içmek ilk başta zor geliyordu. Sonradan alıştım. Şimdi ise çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Orta Asya'da binlerce yıldan beri hem dinçlik hem de çeşitli hastalıkları iyileştirici bir ilaç ve içecek olarak kabul edilen kımız, kronik hastalıklara, tüberküloz, bronşit, kansızlık, halsizlik, depresyon, mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına da iyi geliyor.

Kaynak: AA