Kilo vermeye yardımcı 5 süper besin

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, 5 besini şöyle sıraladı:

"1-Tarçın: Tarçın bilinen en eski baharatların başında gelir. Bu baharat genelde tatlandırıcı olarak kullanılır. Yurt dışında yapılan araştırmalarda gösteriyor ki 6 hafta boyunca bir çay kaşığının çeyreği kadar tarçın tüketmek,kandaki glikoz miktarını ve kötü kolestrolü azaltıyor. Ayrıca şekeri metabolize etme yeteneğinizi de artırıyor. Şeker hastaları için faydalı olan tarçın, metabolizmayı hızlandırır ve kilo verilmesine yardımcı olur. Yağ dokularını kolayca eritir. Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak için tarçın oldukça etkilidir. Tarçının içerisindeki enzimler, karın bölgesindeki kan damarlarını uyararak özellikle karın zayıflaması ve göbek eritme sürecini hızlandırmaktadır.

Kilo verdiren tarçın çayı; 3-4 çubuk tarçını ve 2 tatlı kaşığı balı, bir bardak su ile kaynatın. Ardından içerisine 2 adet karanfil ekleyerek kahvaltıdan yarım saat önce ve yatmadan bir saat önce tüketin.

2-Fasulye: Tam bir protein deposu olan fasulye A, B9 ve Cvitamini ile demir ve magnezyum mineralleri açısından zengindir. Aynı zamanda B5vitamini ve kalsiyum içerir. Vücuda güç ve enerji vererek, bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir. Fasulye,kandaki kötü kolesterol düzeyini önemli ölçüde düşürür. Potasyum oranı yüksek olan fasulye düzenli olarak tüketilirse,yüksek tansiyonu da düşürür. Demir içeriği oldukça fazla olan fasulye kansızlığı da iyi gelir.Antioksidan içeriği de sayesinde bedenin kansere yakalanma riskini azaltır. Bu bağlı olarak, özellikle kadınlarda meme kanserleri ve genellikle kalınbağırsak kanserleri sayılabilir.İnsülin ve kan şekeri düzeyin kontrol altında tutar bbu nedenle şeker hastaları için faydalıdır.Bunun gibi bir çok yararı bulunan fasulyeler,kilo verme konusunda da yardımcıdır. Lif yönünden oldukça zengin olan fasulye, midenizin boşalma hızını yavaşlatarak doğal bir iştah düzenleyici olarak çalışan kolesistokinin hormonu seviyelerinizi artırdığı için kendinizi tok hissetmenizi sağlar.Yine lifler sayesinde kabızlık çeken kişilere iyi gelir bu durumda da kilo verme şansınız artar.

3- Hindistan cevizi sütü: Hindistan cevizi sütü ile suyu birbirinden farklıdır. Hindistan cevizi suyu taze hindistan cevizinden elde edilirken , hindistan cevizi sütü rendelenmiş hindistan cevizi etinden elde edilir. Hindistan cevizi sütü,Omega 3 yağ asitlerinin toplanmasını sağlar.Anti bakteriyel olan bu besin aynı zamanda mikrobiyal koruma sağlar. Antioksidandır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.Hindistan cevizi sütü yağlı olsa da,içerdiği yağlar metabolizmanız için gereklidir.Sadece bir öğünlük tüketiminin sonrasında bu iyi yağlar metabolizma hızını daha da arttırabilir. Bu da kilo vermenize yardımcı etkendir. Ayrıca sindirim sisteminin ve besin emiliminin yardımcısıdır.

4-Ispanak: Kış sebzelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan ıspanak, A, B1, B2, C, E vitaminleri, fosfor, kalsiyum, demir, folik asit ve çeşitli minareller içerir. Ispanağın kalorisi düşüktür ama vitamin ve mineral yönünden besleyici bir sebzedir. Ispanak bilindiği gibi kansızlığa iyi gelir. Zayıflamak isteyenlerin de ilk tercih edeceği sebzelerden biri olmalıdır. Ispanak sindirimi kolaylaştırır ve idrar söktürür.Her iki durumun da kilo vermede etkisi vardır. Çiğ olarak salatalarda tüketilen ıspanak zengin lif kaynağıdır. Bu yeşilliğin bir gizemi de, iştahı bastıran proteinleri vücudunuza gizlice sokarak kalorilere veda etmenizi sağlar. Ispanaktaki bu proteinler öğünler sonrasında vücudumuzdaki açlık hormonlarını azaltmaya yardımcı olur. Sağlıklı zayıflamak için ana öğünlerde bir kase yoğurtlu ıspanak tüketmek iyi bir seçim olacaktır.

5-Zerdeçal: Zerdeçalın etken maddesi curcumin’dir. Curcumin vücudu kansere karşı korur ve tümör hücrelerinin çoğalmasını engelleyici özelliğe sahiptir. Araştırmalarda Curcuminin antioksidan etkisinin E ve C vitaminlerinden daha güçlü olduğu görülmüştür. Zerdeçalın kullanılan kısmı toz haline getirilmiş köküdür. Faydaları antioksidan etkilidir. Hint baharatlarından biri olan zerdeçaldaki etken madde yağları yakılmasını sağlıyor. Ayrıca yüksek proteinli gıdaların çözülmesini sağlayarak sindirime yardımcı oluyor. Yağ dokusunun büyümesini de bastırıyor. Ayrıca zerdeçal, hazmı kolaylaştırır ve ödem attırır. Mideyi kuvvetlendirir, hazmı kolaylaştırır ve bu sayede kilo vermenize de yardımcı olur. Yemeklerde kullanılan Zerdeçal, suda kaynatılarak çay yapılarak da içilebilir. Zerdeçal’ı çay yapılmasının dışında bal ile birlikte de tüketilebilirsiniz." İHA