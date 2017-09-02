Kemoterapiden daha etkili kanser tedavi yöntemi bulundu

Her sene milyarlarca dolar para aktarılan kanser tedavisi araştırmaları, sayısı her sene artan kanser hastalarına umut olmaya devam ediyor. İngiltere Glasgow Üniversitesinden bir grup bilim insanı, en yaygın kanser tedavi yöntemi olan kemoterapiden daha etkili olabilecek bir kanser tedavi metodu bulduklarını duyurdu.

Kanserli hücreleri Caspase Independent Cell Death (CICD) adı verilen yöntemle tamamen öldürmeyi başaran araştırmacılar, yeni yöntemin kemoterapiden daha etkili olduğunu belirtti. Kemoterapide kanserli hücrelerin tamamen yok edilemediğinden kanserin nüks edebileceğini ifade eden araştırmacılar, yeni yöntemde kemoterapi tedavisinde görülebilen yan etkilerin de görülmediğini belirtti.

Öte yandan, yapılan deneylerde kanserli hücreleri daha etkili şekilde yok eden CICD yönteminin hastalarda bağışıklık sistemini de güçlendirdiği görüldü.