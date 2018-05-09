  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Kelliğe karşı yeni tedavi umudu

Kemik erimesi (osteoporoz) tedavisinde kullanılan bir ilacın, laboratuvar ortamında kıl foliküllerinin büyümesini tetiklediği belirtildi.

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Kelliğe karşı yeni tedavi umudu

Manchester Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırma, ilacın laboratuvar ortamında kıl foliküllerinin büyümesini teşvik ettiğini ortaya koydu. 

Yapılan araştırmada, 40'ı aşkın protez saç hastasından alınan kafa derisi saç folikülleri içeren örnekler kullanıldı.

Proje ekibinin lideri doktor Nathan Hawkshaw, laboratuvarda yapılan çalışmada osteoporozu tedavi eden ilacın, kıl foliküllerini çarpıcı biçimde etkilediğinin ve büyümelerini teşvik ettiğinin gözlendiğini söyledi.

Hawkshaw, tedavinin insanlar üzerinde güvenli ve etkili olup olmayacağını klinik deneylerin ortaya koyacağını belirtti.

İlacın, kılın büyümesini frenleyen bir proteini hedef alan içeriğe sahip olduğu tespit edildi.

Kelliğin tedavisinde hem kadınlar hem erkekler için minoksidil, sadece erkekler için finasteridin ilaçları kullanılıyor.

Bu iki ilacın her zaman etkili olmadığı ve yan etkilerinin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: tedavi, osteoporoz, kellik, ilaç
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