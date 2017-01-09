Karlı ve buzlu yollarda alınacak önlemler

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdemir kış aylarında kaygan zeminde ortopedik yaralanmalarda büyük artış yaşandığı uyarısında bulunarak, “Özellikle bugünlerde ortopedik poliklinikler ve acil servislerde çok sık yaralanma, kırık-çıkık vakalarıyla karşılaşıyoruz. Bunların bir kısmı ciddi kırıklar bir kısmı da yumuşak doku yaralanmaları oluyor” dedi.

En sık karşılaşılan kış kazalarını anlatan Özdemir, önemli uyarılar ve önerilerde de bulundu. İşte Özdemir’in bazı uyarı ve önlemleri:

'Elleriniz cebinizde yürümeyin'



Yerlerin buz kestiği bu kış günlerinde büyük adımlar yerine küçük adımları tercih edilmesi gerektiğini aktaran Özdemir, “Elleriniz cebinizde yürümeyin, sert dönüş ve ani hareketlerden kaçının. En önemlisi de dengeli ve önünüze daha bir dikkatli bakarak yürüyün. Zira kış aylarında karlı ve buzlu zeminde kayıp düşme olguları belirgin şekilde artıyor.” ifadelerini kullandı.

Yaşlılar ciddi kırıklara aday!



Açıklamasında yaşlıların özellikle kış aylarında ciddi kırıklarla karşılaşma riskinin çok yüksek olduğunu da vurgulayan Özdemir, “Bütün yaşlılar ciddi kırıklara adaydır. Yaşlılarda beyin fonksiyonları, reflekslerin gençlere göre daha yavaş olması travmaların önemli bir sebebidir. Vücut ani şekilde gerçekleşen travmalarda koruyucu mekanizmayı geliştiremeyebilir yani savunma mekanizmalarında yaşlılarda özellikle sorun vardır. Bu hastalarda Alzheimer ve demans (bunama) gibi başka hastalıklar varsa daha çabuk düşerler” şeklinde konuştu.

Çocuklarda bu önlemlere dikkat!

Çocukların karla oynamayı çok sevmeleri nedeniyle kaza riskinin oluştuğuna dikkat çeken ve “Çocuklar karda oynarken sık kaza geçirebiliyor. Özellikle ayak bileği, ön kol kırığı, el bileği kırıkları çocuklarda sık görülüyor. Bu nedenle çocukların ellerinde dengelerini yitirmelerine neden olacak şeylerin verilmemesi gerekiyor” şeklinde konuşan Özdemir, alınacak tedbirleri de şöyle sıraladı:

• Sırt çantası kullanmasına dikkat edin. Çünkü elleri serbest kalan çocuğun, herhangi bir düşme anında elleriyle kendini koruma şansı artıyor.

• Sırt çantasının ağırlığı da büyük önem taşıyor. Sırt çantası çocuğun taşıyabileceğinden daha ağır olursa çocuğun dengesini kaybedip düşmesine daha fazla neden olabiliyor.

• Yürürken ellerin cepte olmamasına da önem gösterilmeli; çünkü eller cepteyken hem yürürken denge, rahat kurulamaz hem de kaygan zeminde düşme gibi bir durum olduğunda eller yüzü koruyamaz.

İlk müdahale çok önemli



Düşme sonrası kişiye yardım amacıyla bilinçsiz yapılan ilk müdahaleler çok daha ciddi sorunlara yol açabildiğinin de altını çizen Özdemir, “İlk müdahaleye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Düşen kişinin durumuna göre 112’nin aranması, ekip gelene kadar mümkün olduğunca hareket ettirilmemesi ya da bilinçli şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerekiyor. Oluşabilecek ödem nedeniyle saat ve yüzük gibi takıların çıkarılmalı, yaralı bölge yukarıda tutulmalı, kanama olması halinde temiz suyla temizlenmeli, ardından temiz ve kuru bezle kuvvetli bası uygulanmalı” dedi.

Özdemir kazalara karşı alınacak tedbirleri de şu şekilde sıraladı:



• Kaygan zemine uygun materyalden yapılmış ayakkabılar tercih edin. Ayakkabınızın altının kaymaz dokulu, lastik ve tırtıklı olması kayıp düşme olasılığını azaltabiliyor.• Kasları sıcak tutacak kıyafetler giyin.

• Şapka ve eldiven kullanın. Bunlar düşme riskine karşı ellerin ve başın maruz kalacağı hasarı engelleyebiliyor.

• Her türlü kırığın önlenmesi için adımlarınıza dikkat edin, mümkün olduğu kadar küçük adımlarla ve yola bakarak yürüyün. Adımların geniş olması kayma riskini artırıyor.

• Düşerken dengeyi sağlamak için elleriniz cebinizde yürümeyin.

• Ani dönüş ve ani hareketlerden kaçının, merdivenlerde daha da dikkat edin.

• El çantası yerine mümkün olduğunca sırt çantası kullanın, çantanızı da çok doldurmayın.