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Karın ağrısı şikayetiyle gitti karaciğer nakli oldu

Adana'da karında şişkinlik ve ağrı şikayetiyle gittiği hastanede ileri derece Wilson hastalığı teşhisi konulan hastaya, karaciğer nakli yapıldı.

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Karın ağrısı şikayetiyle gitti karaciğer nakli oldu

Adana'da ihtiyaç fazlası bakırın vücuttan atılamaması nedeniyle görülen Wilson hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği yaşayan hastaya, kadavradan karaciğer nakledildi.

Karında şiddetli ağrı ve şişkinlik nedeniyle bir süre önce Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvuran 33 yaşındaki Leyla Tören'e, Wilson hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Tedaviye alınan hastaya karaciğer nakli için hazırlıklara başlandı. Uşak'ta hayatını kaybeden bir bağışçının karaciğeri, hastanenin Organ Nakli Merkezi ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Adana'ya getirilerek başarılı bir operasyonla Leyla Tören'e nakledildi.

Organ Nakli Merkezinde görevli Yrd. Doç. Hakan Yabanoğlu, yaptığı açıklamada, kendilerine karın ağrısı şikayeti ile gelen Tören'e, Wilson hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulduğunu belirtti.

Teşhisin ardından Sağlık Bakanlığına acil organ çağrısında bulunduklarını aktaran Yabanoğlu, "Bu çağrı sonucunda 48 saat gibi kısa bir sürede Uşak'ta organ bağışında bulunan bir kişinin karaciğeri, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın koordinatörlüğünde Prof. Dr. Sedat Yıldırım, Prof. Dr. Kenan Çalışkan, Yrd. Doç. İlker Arel ve Uzman doktor Murat Kuş'un katılımıyla hastamıza nakledildi." ifadesini kullandı.

Yabanoğlu, hastanın ameliyat sonrası genel durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu aktardı.

Leyla Tören de kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini, organ bağışının önemini bir kez daha anladığını belirterek, doktorlara teşekkür etti.

Etiketler: Wilson hastalığı, organ nakli, Karın ağrısı, karaciğer, Adana
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