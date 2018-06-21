  • 21 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.738
    EURO 5.509
  • BIST 95057.23
    ALTIN 193.093
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kanserin yayılmasında kilit öneme sahip 11 gen tespit edildi

Kanserin yayılmasında kilit öneme sahip 11 gen tespit edildi

Kanadalı bilim adamları, kanserin yayılmasında kilit öneme sahip olabileceği düşünülen 11 geni tespit etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kanserin yayılmasında kilit öneme sahip 11 gen tespit edildi

"Nature Communications" dergisinde yayımlanan araştırma, yeni tespit edilen hedef genlere ket vurmanın, kanserin canlı hücrelerde metastaz yapmasını engellediğini gösterdi.

Alberta Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması sırasında kanser hücrelerinin gerçek zamanlı yayılması ve büyümesini canlandıran eşsiz bir platform kullanıldı.

Bilim adamları, bu platformda kanser hücrelerine kısa kıvrımlı RNA taşıyıcılarını enjekte etmek için hücrelerde belirli genlere bağlanan ve bunların faaliyetini durduran moleküler bir araçtan faydalandı.

Daha sonra bu kanser hücreleri embriyonlara yerleştirildi ve kanser salkımları oluşturup oluşturmadıkları gözlendi.

Araştırma ekibinin lideri Konstantin Stoletov, "Metastaza giden adımların tümü anlamına gelen yoğun (kanser) kolonilerinin engellendiğini keşfettik" dedi.

Alberta Kanser Vakfı'ndan John Lewis, araştırmada tespit edilen 11 genin, kanser hücrelerinin yayılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Bilim adamları bundan sonraki aşamada metastazla ilişkili genler ve kanserin yayılmasını önlemek için hedef ilaç gibi genetik ürünler üzerinde inceleme yapmayı planlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sağlık, kanser, gen
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER