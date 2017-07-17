Kansere domates ile savaş açın

Domatesin faydaları birçok meyve ve sebzede olduğu gibi saymakla bitmez. Domates tüketimi arttıkça, kalp hastalığı, diyabet ve kanser riski iner. Domatesi düzenli olarak tüketmek, cilt ve saç sağlığına oldukça faydalıdır.

İçeriğinde birçok antioksidan ve anti enflamatuar madde bulunan domates güçlü bir kanser savaşçısıdır.

Domates uyku, kas hareketi, öğrenme ve hafıza ile ilgili sorunları giderir. Hücre zarları yapısının muhafaza edilmesine yardım eder.

Domatesin faydaları;

Kanserli hücrelere kalkan: Güçlü antioksidanlardan C vitamini ve diğer antioksidanlar için domates mükemmel bir kaynaktır. Domates, kansere neden olduğu bilinen serbest radikallerin oluşumuyla mücadele eder ve serbest radikallere hayat hakkı tanımaz.

Depresyonla mücadele: Domatesin diğer bir faydası da depresyon ve stresle mücadele etmesidir. Düzenli olarak domates tüketimi, sinir sistemi üzerinde faydalı etkiler oluşturur, bünyenin depresyon ve stresten kaynaklanabilecek rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.

Zayıflama: Kalori kontrolü yaparken vücudunuzun vitamin ve mineral eksikliği çekmemesi için domates suyu içebilirsiniz. Düşük kalorili olan taze domates suyu hem vücudun ihtiyaç duyduğu suyu sağlar hem de asitli, keskin tadıyla daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur.

Zararlı güneş ışınları için koruma: Güneşin zararlı UV (ultraviyole) ışınlarına karşı da savaşan bir sebze olan domates, yaz aylarında yendiği zaman zararlı ışınlara karşı çok faydalıdır. Güneş ışınlarına alerjisi olan, güneş ışınlarından çabuk etkilenen insanların yaz aylarında bu bitkiyi yemesinde yarar vardır.

Böbrek dostu: Domatesin, böbrekleri çalıştırarak bol idrar söktürdüğünü ifade eden uzmanlar, vücutta biriken üre asidi ve ürat tuzlarını eriterek idrarla dışarı attığını, vücutta biriken suyu boşalttığını tespit etmiştir.

Saç Sağlığı: Domatesin A vitamini bakımından zengin olması saç bakımı için önemli sebzelerden biri olmasını sağlamaktadır. A vitamini saç köklerini güçlendirirken saça doğal bir parlaklık verir.

Kalp sağlığını korur: Domates lif, potasyum, C vitamini ve kolin içerdiği için kalp sağlığına ciddi katkıda bulunur. Domates, önemli derecede antioksidan içerdiği için kanı temizlediği ve damarların tıkanmasına izin vermediği kanıtlanmıştır. Bu özelliği sayesinde kalp sağlığını da dolaylı olarak korumaktadır.

Diyabet hastalarının şifası: Bu konuyla ilgili olarak yapılan bilimsel araştırmalar domatesin kan şekerini düzenlediği ve sağlıklı bir seviyede tuttuğunu ortaya koymaktadır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Domatesin harika bir antioksidan olması ve bol miktarda mineral ve bileşenler içermesi bağışıklık sistemine ciddi katkı sağlar.

Cilt için faydaları: Derinin temizlenmesi ve kırışıkların giderilmesinde antioksidan özelliği önemli görevler üstlenir.