  • 16 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Kanser ve diyabete karşı tam buğday ekmeği

Kanser ve diyabete karşı tam buğday ekmeği

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bazı uzmanların "ekmek yemeğin" uyarısını eleştirerek, "Tam buğday ekmeği kanser ve diyabete karşı özellikle tüketilmesi gerek." dedi.

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Kanser ve diyabete karşı tam buğday ekmeği

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da olan Saraçoğlu, ekmek tüketimine ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu insanının genetik yapısının ekmeğe özgü geliştiğini söyledi.

Kendisinin de ekmek yediğini ve ekmeksiz duramadığını dile getiren Saraçoğlu, "(Ekmek yemeyin) diyorlar, nereden uyduruyorlar anlamıyorum. Ekmeği kansere, diyabete karşı özellikle tüketeceksiniz." diye konuştu.

Tüketilen ekmeğin tam buğday ekmeği olması gerektiğini belirten Saraçoğlu, ekmeğin yüksek tansiyonu önlediğini, metabolizma hastalıklarında koruyucu ve önleyici özelliğe sahip olduğunu kaydetti. Saraçoğlu, tam buğday ekmeğinin besleyici, vitaminli ve doyurucu olduğuna vurgu yaptı.

Mısır unundan yapılan ekmeklerin de cilt hastalıklarına iyi geldiğini anlatan Saraçoğlu, "Karadeniz insanlarının yüzüne baktığınızda gözenekler hemen hemen yok denecek kadar azdır. Bunun arkasından yatan en önemli sebeplerden birisi bu. Cildinin güzel olmasını isteyen mısır unundan yapılan ekmekleri tercih etmeli. Mısır unu, egzama ve sedefe karşı da önleyici özelliğe sahiptir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: tam buğday ekmeği
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