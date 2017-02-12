Kanser riskini azaltmak için bunları tüketin

Son zamanlarda kansere yakalananların sayısının artmasıyla çoğu kişi önlemler almaya başladı. İşte kansere yakalanma riskini azaltmak için tüketilmesi gereken 16 besin...
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