Kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyecek formül bulundu

ABD Vanderlit Üniversitesi Tıp Merkezi'nden bilim insanları, glutamini hücre bloklarına taşıyan ACST2 proteinin üretimini bloke ederek hücreleri aç bırakmayı başardı.

Kanser hücreleri normal hücrelerden iki kat hızlı çoğalıyor

Kanser hücrelerinin normal hücrelerden iki kat hızlı bölünüp çoğaldığını belirten bilim insanları, bu yüzden hücrelerin biyosentez için daha fazla glutamine ihtiyaç duyduğunu, bunun da vücuttaki ACST2 seviyesini yükselttiğini söyledi.

Araştırmacılar, ACST2'nin işlevini bloke etmek üzere V-9302 adlı bir taşıyıcı molekül engelleyici sentetik enzim geliştirdi.

Bulgular kanser tedavisinde kullanılabilecek

Laboratuvar ortamında fareler üzerinde ve kök hücrelerle yapılan deneylerde söz konusu enzimin, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engellediği ve oksitleme hasarıyla birlikte hücre ölümüne yol açtığı görüldü.

Deneylerde elde edilen bulgular kanser tedavisinde kullanılabilecek.

Araştırmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA