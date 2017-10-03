Kanser hastalarının şikayetlerine "Tibet yogası" öneriliyor

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Turhal, kemoterapi alan kanser hastalarına, yaşadıkları uyku bozukluklarına karşı "Tibet yogası" yapmalarını tavsiye etti.

Turhal, kemoterapi alan kanser hastalarının yaşadıkları uyku bozukluğu ve yorgunluk şikayetlerinin "Tibet yogası" yapanlarda daha az görüldüğünün belirlendiğini söyledi.

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezindeki araştırmacılar tarafından bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Serdar Turhal, haftada en az 2 kez Tibet yogası uygulayan kadınların gündüz rahatsızlıklarının, yoga yapmayanlara göre azaldığının ve daha iyi uyuduklarının tespit edildiğini kaydetti.

Kanser hastalarının yaşadıkları uyku bozukluğunun ilerleyen dönemlerde daha da arttığına dikkati çeken Turhal, hekimlerin, kanser hastalarının bu sıkıntılarını da ilaçla çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

"Evde herkesin deneyebileceği basit bir yöntem"

Prof. Dr. Turhal, 1'inci ve 3'üncü evre meme kanseri olan hastaların uyku ve yorgunluk şikayetlerine yönelik ABD'de bir araştırma yapıldığını belirterek, şunları ifade etti:

"Araştırmada, meme kanseri olan ve kemoterapi alan 227 hasta 3'e ayrılıyor. Bir grubuna yalnızcı Tibet yogası, diğer bir gruba da pilates gibi germe egzersizleri yapmaları öneriliyor. Diğer kontrol grubuna herhangi bir öneride bulunulmamış.

Araştırma sonunda Tibet yogası yapanlara bakıldığında, yorgunluk ve uyku ile ilgili sıkıntılarının daha iyi olduğu görülmüş. Kolaylıkla evde kendi başına yapılabilecek, herhangi bir öğretmen gerektirmeyen, oldukça basit bir yöntem olduğu için bunu hastalarla paylaşmak istiyoruz. Kansere ve kemoterapiye bağlı uyku şikayeti gibi sıkıntılarınızın azaldığını görebilirsiniz."

Yoganın kanser hastalarına zarar vermeyen bir yöntem olduğunu ifade eden Turhal, çalışmanın meme kanseri hastaları üzerine olduğunu ancak uyku şikayeti çeken hastaların da bu yöntemi deneyebileceklerini belirtti.

Alternatif yöntemlerin birçok hastalığın tedavisinde uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Serdar Turhal, bu tedavilerin de hekim gözetiminde yapılmasını önerdi.