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Kan testiyle kalp krizi riski belirlenebiliyor

İngiltere'deki çalışma, basit bir kan testiyle sağlıklı bireylerin kalp krizi geçirme riskinin belirlenebildiğini ortaya çıkardı.

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Kan testiyle kalp krizi riski belirlenebiliyor

Basit bir kan testi olan troponin testinin, sağlıklı bireylerin kalp krizi geçirme riskini belirleyebildiği ortaya çıktı.

Birleşik Krallık'taki Edinburgh ve Glasgow üniversitelerinden uzmanlar, kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen kişilere uygulanan troponin testini, kolesterol seviyesi yüksek fakat kalp hastalığı geçmişi bulunmayan sağlıklı 3 bin 300 erkeğe uyguladı.

Kalp kası hasar görünce ortaya çıkan troponin proteinini ölçen testte, sonuçları yüksek çıkan bireylerin gelecek 15 yılda kalp krizi geçirme veya kalp hastalıklarından ölme ihtimallerinin yüksek olduğu tespit edildi.

Bu arada risk altında olduğu belirlenen bireylere, yüksek kolesterol düzeylerini düşürmek için kullanılan statinler verilerek kanlarındaki troponin seviyesinin düşürülebildiği saptandı.

Araştırma ekibinden Profesör Nicholas Mills, kadınların da dahil olduğu denek gruplarıyla çalışmalarını geliştireceklerini belirtti.

"Troponin testi, doktorlara gizli kalp hastalığı riski taşıyan fakat görünürde sağlıklı olan bireylerin tespit ve önleyici tedavisinde yardımcı olacağından önem teşkil ediyor." diyen Mills, kalp hastalıklarının tedavisinde en etkin yolun ilk etapta hastalık riskinin ortadan kaldırılması olduğunu kaydetti. Mills, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigara kullanmama, kilo kontrolü, dengeli tansiyon gibi faktörlerin önemine işaret etti.

Ekipten Profesör David Newby da, troponinin kalp sağlığı barometresi gibi görev yaptığını kaydederek, "Yükselmesi kötü çünkü hastalık riski artıyor. Düşmesi ise kalp sağlığı açısından oldukça olumlu." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "American College of Cardiology" dergisinde yayımlandı.AA

Etiketler: kan testi, kalp krizi riski
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