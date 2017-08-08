'Kan stokları kritik seviyelerde'

Hava sıcaklıklarının yüksekliği nedeniyle kan bağışlarının olumsuz etkilendiği ve kan stoklarının kritik seviyelere düştüğü bildirildi.

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının aşırı artmasıyla kan bağışlarının azaldığı ve kan stokların kritik seviyede olduğu belirtildi.

Açıklamada, kan kaynağının sadece insanda bulunduğuna ve yapay olarak üretilemediğine işaret edildi. Kan ve kan bileşenlerinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını belirtilen açıklamada, Türkiye'de her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Kan stoklarının sıcak havaların etkisiyle azaldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaz aylarında kan bağışı oranları düşüş göstermektedir. Bu sene Ramazan Bayramı sonrasında hava sıcaklıklarının aşırı artması Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezimizin sorumluluk sahasında sürdürdüğümüz kan bağışı kabul faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Azalan kan bağışları neticesinde kan ve kan bileşenleri stokları azalmıştır. Geçen sürede kan bağışlarındaki azalmanın devam etmesi neticesinde kan stokları kritik seviyelere düşmüştür. Kan stoklarımız şu an sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastalardan durumu acil olanların ihtiyaçlarını karşılamaya yeterken diğer hastaların ise tedavilerinde gecikmelere sebebiyet verebilecek oranlardadır."

"Kan bağışında bulunun"

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi kan stoklarının tekrar bölgedeki sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların ihtiyaçlarını sorun yaşanmadan karşılar seviyelere ulaşması için kan bağışı davetinde bulunulan açıklamada, "Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu tekrardan hatırlatarak 18-65 yaş aralığındaki tüm bireyleri Türk Kızılayı Kan Hizmet Birimlerine kimlik belgeleri ile kan bağışında bulunmaya bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.