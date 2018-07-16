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Kalp yetmezliğinden ölüm oranı kadınlarda daha fazla

Kanadalı bilim insanlarının yaptığı araştırma, kadınlarda kalp yetmezliği rahatsızlığının erkeklerden daha fazla olduğu sonucunu ortaya çıkardı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:13





