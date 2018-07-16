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Kalp yetmezliğinden ölüm oranı kadınlarda daha fazla

Kanadalı bilim insanlarının yaptığı araştırma, kadınlarda kalp yetmezliği rahatsızlığının erkeklerden daha fazla olduğu sonucunu ortaya çıkardı.

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Kalp yetmezliğinden ölüm oranı kadınlarda daha fazla

Kanada Ottowa Üniversitesi Kalp Enstitü tarafından yapılan araştırma Kanada Tıp Derneği Dergisi'nde yayımlandı.

Araştırmada, kadınlar arasında kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 35'inin kalp yetmezliği kaynaklı olduğu ifade edilirken, son dönemde genelde kalp yetmezliği şikayetinde düşüş gözlendiği bildirildi.

90 binden fazla hastanın verileri incelendi

Kalp yetmezliğinde cinsiyet farklılıklarını araştıran uzmanlar, 2009-2014 yıllarında kalp rahatsızlığı teşhisi konan 90 binden fazla hastanın verilerini inceledi.

Teşhis konulduktan bir yıl sonra, kadınların yaklaşık yüzde 17'sinin, erkeklerin de yüzde 15’inin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Araştırma döneminde, kadınların hastaneye yatış oranlarında erkekleri geçtiği, her bin kadından 98’i hastaneye yatırılırken bu sayı erkeklerde 91'de kaldı.

Kalp rahatsızlığı şikayeti kadınlarda arttı, erkeklerde düştü

Araştırmada, kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastanelere başvuran kadın sayısı artarken erkeklerde düşüş görüldüğü saptandı.

Ottowa Üniversitesi Kalp Enstitüden Dr. Louise Sun, araştırmanın kalp yetmezliği rahatsızlığında cinsiyet farklılığı üzerine yapılan ilk çalışma olduğunu söyledi. 

Kaynak: AA

Etiketler: kalp hastalığı, Bilimsel araştırma, bilim insanı
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