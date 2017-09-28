  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Kalp yetmezliğinde yeni umut ışığı

Göbek bağından elde edilen damar içi kök hücre infüzyonunun, kalp yetmezliği hastalarında kalbin fonksiyonunu iyileştirdiği bildirildi.

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Kalp yetmezliğinde yeni umut ışığı

Sonuçları, Amerikan Kalp Vakfı yayını "Circulation Research" dergisinde yayımlanan araştırmada, göbek bağından elde edilen damar içi kök hücre tedavisi gören küçük bir grup hastanın kalplerinin kan pompalama kabiliyetinin gelişme gösterdiği ve herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı gözlendi.

Yöntemin, yaşları 18 ila 75, kalp yetmezliği nedeniyle uygun ilaç tedavisi gören 30 hasta üzerinde denendiği, göbek bağlarının, rıza üzerine sağlıklı plesantalardan alındığı belirtildi.

Şili'de Universidad de los Andes Tıp Fakültesinde görevli bilim adamı Fernando Figueroa, araştırmanın sonuçlarının ümit verici olduğunu söyledi.

Tedaviyi izleyen yıl boyunca hastaların kalplerinin kanı pompalama kabiliyetinin "dikkate değer" biçimde iyileştiğine, hayat kalitelerinin arttığına ve tedavinin hiçbir yan etkisinin görülmediğine işaret edildi.

Etiketler: kalp yetmezliği, kalp yetmezliğinde yeni tedavi, sağlık, kalp sağlığı
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