Kalp yetersizliğinde erken teşhis önemli

Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Hakan Altay, kalp yetersizliğinin yaşam boyu devam eden kronik bir hastalık olmasına rağmen, erken teşhisle sebep olduğu hayati riskin azaltılabileceğini söyledi.

Altay, TKD ve Novartis iş birliğiyle oyuncu Rasim Öztekin'in de desteğiyle hayata geçirilen "Hayatı Seviyorum, Kalbimi Dinliyorum-Rasim Öztekin ile Kalp Yetersizliği Sohbetleri" projesinin Ortaköy'de düzenlenen tanıtım toplantısında, Türkiye'de kalp hastalıkları içinde önemli bir yeri olan kalp yetersizliği hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında, bir taksinin şoför koltuğuna geçen oyuncu Öztekin'in, kalp yetersizliği hastalığı olan yolcu ve yakınlarıyla sohbet ederek onların ilham veren hikayelerini dinlediğini aktaran Altay, çekilen videoların "kalbinidinlesen.com" ve sosyal medya üzerinden yayınlanarak hasta ve yakınlarının bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Doç. Dr. Hakan Altay, Türkiye'de kardiyovasküler hastalık riskinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, kalp yetersizliğinin ise diğer ülkelere göre 10 yaş daha erken görüldüğünü anlattı.

Türk toplumunda henüz kalp yetersizliği bilincinin gelişmediğine dikkati çeken Altay, toplumun yüzde 5'lik bir kesimin yüksek risk altında olduğunu vurguladı.

Altay, kalp yetersizliğinin ayak bileklerinde şişme, nefes darlığı ve yorgunluk gibi şikayetlerle ortaya çıktığını anlatarak, kalbin, performansının azalması sonucunda, doku ve organlara gerekli, yeterli kanı gönderememesiyle oluşan bir klinik tabloyla karşılaştıklarını dile getirdi.

"Hastalar, doktorlarının tavsiyelerine uymalı"

Doç. Dr. Altay, kalp yetersizliğinin yaşam boyu devam eden kronik bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Erken teşhisle hastalığın sebep olduğu hayati risk azaltılabilir. Kalp yetersizliğinin gelişimini engellemek, gelişmişse ilerlemesini yavaşlatmak ve bu hastaların yaşam süresini uzatıp yaşam kalitesini yükseltmek, toplumun bu konuda bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesiyle mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca çoğu hastada kalp yetersizliği yakınmalarının kontrol altına alınabileceğini belirten Altay, hastaların dikkat etmesi gereken bazı noktaları şöyle sıraladı:

"Hastalar, doktorlarının tavsiyelerine uymalı. Tuz tüketimi azaltılmalı. Sigaradan uzak durulmalı. Fiziksel aktivite sürdürülmeli. Hasta kilolu ise kilo vermeli ve günlük olarak kilo takibini yapmalı. Alkolden uzak durulmalı. Ödem açısından dikkatli olunması da bu konuda çok önemli bir yer tutuyor."

"En önemli adım, hastalığın belirtileri hakkında bilgiye sahip olmak"

Oyuncu Öztekin de projeyle kalp yetersizliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, hastalığın belirtileriyle ilgili bilgilendirmeye öncelik verilen kampanyada, yaşam kalitesi için kalp sağlığının ne derece önem taşıdığının vurgulandığını söyledi.

Öztekin, taksi şoförü olarak rol aldığı kampanya filmlerinde, kalp yetersizliği hastası yolcularla sohbet ettiğini dile getirerek, yolculara, hastalıklarının seyrini, hayatlarını nasıl etkilediğini, bu etkilerle nasıl mücadele ettiklerini ve hayatta yapmayı çok sevdikleri şeyleri sorduğunu kaydetti.

Kendisinin de yaklaşık 14 yıldır kalp yetersizliğiyle mücadele eden biri olduğunu aktaran Öztekin, "Toplumda hastalığın bilinirliğinin artması için tasarlanan bu projede yer aldığım için çok gururluyum. Kalp yetersizliği tedavisinde en önemli adım, kişilerin kalp yetersizliği belirtileri hakkında yeterince bilgiye sahip olmaları ve şikayetleri olanların bir an önce hekime başvurmalarıdır." diye konuştu.

Toplantıya, kampanyada Öztekin'in şoförlüğünü yaptığı araca binerek sohbetleri gerçekleştiren hasta ve yakınları da katılarak kalp yetersizliğiyle ilgili deneyimlerini paylaştı.