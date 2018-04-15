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Kalp sağlığına dikkati çekmek için pedal çevirdiler

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde, kalp sağlığına dikkati çekmek için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önünden Yenikapı Miting Alanı'na bisiklet turu düzenlendi.

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Kalp sağlığına dikkati çekmek için pedal çevirdiler

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bisiklet turu öncesi yaptığı açıklamada, hastalanmadan sağlığı korumanın en önemli görev ve beklentilerden biri olduğunu belirtti.

Herkese özellikle bisiklet sporunu yapmalarını ve bedenlerine iyi bakmalarını tavsiye eden Memişoğlu, "Bisiklet hem ulaşım aracı hem de spor yapılabilecek bir sağlık gereci diye düşünüyorum. Bunun yaygınlaştırılması ve tanıtımı için de böyle bir organizasyon oldu." diye konuştu.

Kalbin İçin Pedalla Grubu Başkanı Şahidin Aydemir de Kalp Haftası ve Dünya Kalp Günü dolayısıyla farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.

Aydemir, amaçlarının vatandaşlara kalp sağlığıyla ilgili bisikletin faydalarını anlatmak, bunlar için farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Memişoğlu ve Aydemir ile vatandaşlar, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önünden bisikletlerle hareket ederek Yenikapı Miting Alanı'na gitti.

Kaynak: AA

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