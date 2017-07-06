Kaliteli uykunın sırrı karpuz çekirdeği ve kiraz

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Karadağ, yaptığı açıklamada, uykuya geçişi ve kalitesini artıran bazı besinler olduğunu söyledi.

Özellikle uyku bozukluğu çekenlerin gıda tüketiminde seçici olması gerektiğini vurgulayan Karadağ, triptofan eksikliğinin uyku düzenini bozacağını anlattı.

İnsan beyninde salgılanan, biyoloji saat ritmini ayarlayarak vücudun uyku düzeni sağlayan melatonin hormonu ve beynin iyi hissetme duygusunu artıran serotonin hormonunun yapı taşının triptofan olduğunu belirten Karadağ, şöyle konuştu:

"Triptofan, vücutta sentezlenemez ve dışarından besinlerle alınması gerekir. Vücudumuzun günlük triptofan ihtiyacı, vücut ağırlığımızın her bir kilogramı için yaklaşık 5 miligramdır. Bu, vücut ağırlığı 70 kilo olan bir kişi için günde yaklaşık 350 miligram triptofan anlamına gelmektedir. Triptofan, B6 vitamini açısından zengin yiyeceklerle birlikte serotonin ve melatonin yapımında rol oynar. Eğer yediğimiz gıdalarla birlikte yeterli miktarda triptofan alamazsak serotonin ve melatonin hormonlarının yapımında yetersizlik görülebilir. Bu da bizim uyku düzenimizi bozar.''

Karpuz çekirdeği iyi geliyor

İş yaşamı, stres, sıcak hava, depresyon ya da uykuya dalmayı kolaylaştıran bazı hormonların vücut tarafından yeterince üretilememesi gibi nedenler yüzünden birçok kişinin uyku bozukluğu yaşadığını dile getiren Karadağ, bu konuda bazı tedaviler uyguladıklarını aktardı.

Kaliteli uyku için triptofan zengini gıdalar tüketilmesi gerektiğine dikkati çeken Karadağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Triptofan açısından zengin kiraz, karpuz çekirdeği, beyaz peynir, kaşar peyniri, muz, fındık, süt ve yumurta, vücuttaki melatonin ve serotonin hormonlarının miktarını artırarak daha kaliteli bir uyku sağlıyor. Triptofan, çoğu sebze ve meyvede bulunuyor. Bol miktarda kiraz tüketen insanlarda uykuya dalmayı kolaylaştıran melatonin hormonu salgısının arttığını biliyoruz. Bunun dışında çerezlerin içindeki yağ oranı da serotonini artırıcı bir etki yapıyor ve içeriğinde proteinler ise kan seviyemizi belli seviyede tuttuğu için derin ve iyi bir uyku uyumamızı sağlıyor. Son olarak, somon balığı ve ton balığı gibi yağlı balıklar da melatonin hormon üretimini artırarak insandaki stres seviyesini düşürüyor. Bu da stres sebebiyle uyuyamayan kişinin çabuk uykuya dalmasına yardımcı oluyor."

Karadağ, yatmadan önce yenilen hazır gıdalar ile kızartmaların uzun vadede uyku döngüsünü bozduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Yatmadan önce içilen sigarada da bol miktarda nikotin olduğu için uyku açısından tavsiye etmiyoruz. Bu noktada uykudan önce aşırı sıvı alımının da kişinin sık sık tuvalete gitmesine sebep oluyor ki bu da uykuyu kesintili bir hale getirerek uyku kalitesini bozuyor.''