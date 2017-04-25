Kahve tiryakileri dikkat! Günde 1'den fazla kahve tüketmeyin

Uzman Doktor İsmail Erdoğu kahve tüketimiyle ilgili, "Kahve içindeki bazı moleküller sağlığa yararlı olsa da, bazı moleküller insan sağlığına zarar vererek kalp ritmi bozukluğuna neden oluyor" dedi.

Kahvenin içerisindeki bazı moleküllerin insanı uyanık tutan aynı zamanda enerji verdiğini, dikkatini arttırdığını bazı moleküller ise, kafein gibi kalbin kalp hızını artırdığını ifade eden Uzman Doktor İsmail Erdoğu, "Günümüzde çay ve kahve tüketen insanlar ihtiyaçtan daha öte kültürümüz içerisine girmiş bir şey gibi gözüküyor. Çok fazla miktarda kahvaltıda veya misafirliklerde veya uğradığınız yerlerde ve her yerde en kolay ulaşabileceğimiz içecek türü aslında çay yada kahve, bazı işi çok stresli gece çalışan bir çok insanda dikkatini arttırmak için kahveyi fazla miktarda tercih ediyor. Ritm bozukluğu olan insanlarda kalp istemsiz olarak hızlı çalışıyor. Dolayısıyla bu kişiler de çay yada kahvenin fazla tüketilmesi sonucu hastalarda çarpıntı şikayetleri artıyor" dedi.

"Günde 1 kez tüketmek yeterli"

Kalp ritm bozukluğu olan insanlar kahve tüketimlerini azaltmaları günde, 1 tane kahve içmek hastalarda bir sıkıntı oluşturmazken sabah saatlerinde kullanılabilir olduğunu söyleyen Erdoğu, "Tok karınla alınabilir ama örneğin gece geç saatlerde kahvenin tüketilmesi gece boyunca uykusuzluk, uykunun gelmemesine çarpıntının gece boyunca sürmesine sebep olabilir" diye konuştu.

Gün içerisinde kahve tüketiminin kişiden kişiye değiştiğine değinen Erdoğu, "Uykusuzluk sorunları varsa kahve tüketimi akşam 5-6'dan sonraya bırakmaması lazım. Kahve tüketimini biraz daha günün erken saatlerinde tüketmesinde fayda var. Burada kişiden kişiye kahvenin yapmış olacağı reaksiyonlar değişir. Kişi bir kahvede çarpıntı hissediyorsa ona bir taneyi bile yasaklıyoruz ama kişi örneğin 3 tane içiyor bir sıkıntısı olmuyorsa bizde gerçekten onun kalp muayenesinde ciddi bir şey görmüyorsak hastaya bunu yasaklamadığımız da oluyor. Bir de şunlara dikkat etmek lazım örneğin bazı genetik rahatsızlıklar var toplumda oldukça seyrek olarak görülüyor. Örneğin pil takılmış kalbi hızlı çalışıyor, birtakım bayılma nöbetleri yaşayan insanlarda kahvenin ve çayın alınmamasında fayda" ifadelerini kullandı.

"Portakal suyu tüketilmeli"

Kahve veya çay tüketilmesinin kalp tıkanıklığına sebep olmadığını belirten Erdoğu, "Sağlıklı şeyler mi? değiller yani kişi kahve yada çay tüketeceğine portakal suyu tüketmesi çok daha sağlıklı. Kalp de ritm bozukluklarına sebep olabilir ama kalp damarını tıkamak gibi bir etkisi olup olmadığını bilmiyoruz biz bunu yok olarak kabul ediyoruz" şeklinde konuştu.