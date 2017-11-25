"Kahve ömrü uzatıyor"

Kahve bir çok insan için olmazsa olmaz. Sadece kırk yıl hatırı değil, birçok faydası da var.

İngiliz Tıp Dergisi, kahvenin faydalarına ilişkin bir araştırma yaptı.

Buna göre, kahvenin konsantrasyon kabiliyetini artırmasından, şeker hastalığını önlemeye kadar birçok faydası var.

Hatta araştırmaya göre, kahvenin bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkisine ilişkin bulgular mevcut.

Tüm faydalarına rağmen özellikle kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin kahve tüketimleri konusunda doktorlarına danışmaları önem taşıyor.

Beslenme Uzmanı Ayşe Banu Çaycı, son yıllarda yapılan araştırmalarda kahvenin sağlık üzerindeki etkilerinden çokça söz edildiğini, kahvenin yaşlanmayı geciktirici etkisi olduğunu, telomerleri uzattığını ve tip2 diyabeti önlediğini belirtti.

Risk grubundaki kişilerin de kahve tüketiminde dikkat etmesi gerekiyor.

Beslenme Uzmanı Ayşe Banu Çaycı risk grupları için, "özellikle gebeler, kalp ritm bozukluğu olanlar, yüksek tansiyon hastalarında kahve tüketimini çok önermiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber



