İyotun fazlası da eksiği de zarar

İyot, insan ve hayvanların normal büyüme ve gelişmesi için gerekli olan önemli bir besin maddesidir.

Vücudumuzdaki iyodun büyük bir kısmı tiroit bezinde bulunur ve tiroit hormonlarının yapımında kullanılır. Tiroit bezi, boynun ön tarafında yer alır ve tiroit hormonlarını üretir. Bu hormonlar vücudun normal büyümesi ve zihinsel gelişmesi ile birlikte vücut ısısının ve enerjisinin oluşması gibi olayların devamını sağlar.

İyotun Faydaları

- İyot, bedenin düzgün büyüme ve gelişmesinde ve aynı zamanda üreme sisteminin olgunlaşmasında etkin rol oynar.

- Vücudun gıda ve enerji kullanımını düzenler

- Beyin ve sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur

- Troid bezinin fonksiyonlarını düzenlemektedir.

İyot Fazlalığı ve Zararları: Fazla miktarda iyot alınması tiroit bezinin hormon üretimini bozarak iyot eksikliğinde görülen durumların oluşmasına neden olur. Ayrıca, deride alerji ve sivilce görülebilir.

İyot Hangi Besinlerde Bulunur? Süt, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve deniz ürünleri bol miktarda iyot içeren besinler arasındadır. İçme suyu önemli bir iyot kaynağı olmakla birlikte, özellikle iyot miktarı yetersiz içme sularının kullanımı iyot eksikliği oluşmasına neden olabildiği için iyotlu tuzlar kullanılarak iyot eksikliğinin giderilmesi amaçlanır.

Günlük İyot İhtiyacı: Yetişkinlerde tavsiye edilen günlük iyot miktarı ortalama 150 mg kadardır. Bu miktar, bebeklerde günlük yaklaşık 50 mg, 12 yaşına kadarki çocuklarda ise 100  120 mg kadardır. 12 yaşın üzerindeki çocuklarda iyot ihtiyacı yetişkinler seviyesindedir.