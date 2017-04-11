İşte yağ yaktıran süper besinler!

Baharın gelmesiyle özellikle kış ayları boyunda vücudumuzda oluşan yağları nasıl yakacağımız konusunda bir arayışa girdik. Peki yağlar nasıl gidecek? Diyetisyen Can Selim Yılmaz, sizler için cevapladı...



Çeşitli, yeterli ve dengeli beslenilmesi halinde spor desteği ile birlikte yağ yakmanın sanıldığı kadar zor olmadığını aktaran Diyetisyen Can Selim Yılmaz, “Konunun uzmanı diyetisyenler tarafından hazırlanacak kişiye uygun beslenme programı ve spor desteği ile birlikte hayalinizdeki vücuda sahip olabilir istediğiniz kıyafetin içine girebilirsiniz. Daha önemlisi daha sağlıklı ve başarılı bir yaşama adım atabilirsiniz. Size özel hazırlanmış beslenme programlarınızı bu besinlerle çeşitlendirebilir ve daha kaliteli hale getirebilirsiniz.” dedi.



Yılmaz, yağ yaktıran bazı besinleri şöyle sıraladı:



Avokado: Zengin L- carnitin içeriği ile yağ yakımında etkili. Ayrıca iyi yağlardan oldukça zengindir.



Yeşil çay: Zengin antioksidan içeriği ile metabolizmayı hızlandırır, destekler ve yağ yakımında etkilidir.



Yaban mersini (Blueberry): Zengin çözünür posa içeriği ile uzun süre tokluk sağlar.



Greyfurt: Metabolizma hızlandırıcıdır. Yağ yakımında etkilidir.





Badem: Çinko ve B vitaminlerinden zengin bir yağlı tohumdur. Şekere olan düşkünlüğü azaltır.



Yulaf: Zengin çözünür posa içeriği ile uzun süre tokluk hissi sağlar ayrıca proteinden de zengindir.



Somon: Kaliteli protein ve yağ içeriği sayesinde kas gelişiminde ve yağ yakımında etkili.

Keten tohumu: Zengin lif içeriği sayesinde kilo kontrolünde oldukça etkili.



Portakal: Zengin lif içeriği sayesinde iştah kontrolünde etkili.



Domates: Yağ yakımında etkili bileşikler içerir.



Elma: İçerdiği Pektin sayesinde yağ yakımında etkili.



Kırmızı biber: Metabolizmanın hızlanmasını sağlar ve yağların enerji için kullanımını arttırır.



Zeytinyağı: Obezitenin yol açtığı inflamatuar süreçlerle savaşır.





Tarçın: Kan şekerinin düzenlenmesinde görevlidir.



Kinoa: Elzem aminoasitleri içerir, proteinden ve liften zengindir.



Elma sirkesi: Sindirime yardımcıdır ve kan glikoz seviyesinin düzenlenmesine yardım eder.



Çam fıstığı: İçeriği sayesinde iştahı bastırarak açlık hormonunu etkiler.



Mantar: Düşük kalori ve yağ içeriğine sahip proteinden zengin bir besin. Zengin potasyum içeriğine sahiptir.



Kokonat Yağı: Kolaylıkla sindirilip enerji için kullanılabilir.



Yumurta: Anne sütünden sonra en kaliteli besindir. Kaliteli yağ ve protein içeriği, iyi kolesterol içeriği ile yağ yakımında oldukça etkilidir.

Tavuk göğsü: Yüksek kalite protein içeriği sayesinde yağsız kas kitlesinin artışında etkilidir.



Yoğurt: Kaliteli protein ve düşük şeker ve yağ içeriği sayesinde etkili.



Brokoli: Düşük kalorili ve yüksek lif oranına sahip kaliteli içeriğe sahip bir sebze.





Kuşkonmaz: Doğal diüretik etkisi ile ödemin atılmasında etkilidir.



Fasülye: Demir, Potasyum ve Magnezyumdan zengindir.



Kefir: Zengin iyi bakteri (probiyotik) içeriği ile enfeksiyonlara karşı vücudu korumada etkili.



Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Zengin ve kaliteli içeriğe sahiptirler. Yüksek lif oranları sayesinde iştah kontrolünde etkilidirler.



Chia Tohumu: Yüksek lif oranı sayesinde iştah kontrolünde ve sindirimin yavaşlatılmasında etkilidir.



Ne zaman spor yapmalıyız?



Bir yandan besinlerle vücudumuzdaki yağlardan kurtulurken bir yandan da spor yapmamızın daha sağlıklı olacağının altını çizen Yılmaz, ne zaman spor yapmamız konusunda, “Yapılan çalışmalar sabah aç karnına yapılan 60 dakikalık düşük-orta şiddetli egzersizlerin öğleden sonra ve akşam (yemekten 2 saat sonra) yapılan aynı şiddette egzersizlere göre çok daha fazla yağ yakımını sağladığını kanıtlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

