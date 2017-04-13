İşte gençlik iksiri 10 süper besin!

Sağlıklı, fit ve genç kalmanın yolu, doğru gıdalarla beslenmekten geçiyor. Kendinizi dışarıdan krem ve farklı tekniklerle desteklemenin yanı sıra besinlerin de gücünü keşfetmelisiniz! Bu mucize besinler bol bol tüketildiği taktirde gençleştiriyor...

Havuç

Havuç en bilinen özelliği ile gözlere inanılmaz faydası vardır. Bol miktarda A vitamini içeren bu sebzenin gözlere iyi gelmesinin yanında birçok faydası mevcut. Örneğin; erken yaşlanmanın önüne geçer. Ayrıca, şunu da hatırlatmamızda fayda var; havucu pişirip yemek yerine, doğal haliyle tüketmek sizler için daha faydalı olan; çünkü havuç pişirildiğinde içinde barındırdığı vitaminleri ve besleyici maddeleri kaybediyor.

Etli ve Zarlı Kabuksuz Meyveler

Çilek, böğürtlen, yaban mersini, üzüm… Bu küçük meyvelerin insan vücuduna tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük yararı var. Antioksidan özelliği ile hücreler üzerinde olumlu etkisi vardır. Aynı zamanda, eklem ağrılarını ve acılarını azaltır. Özellikle yaban mersinini bol miktarda tüketmenizi öneriyoruz çünkü yaban mersini, bilişsel yeteneklerinizi geliştirir ve bunama, alzaymır gibi hastalıkların önüne geçer.

Domates

Domatesler tadının güzel olmasının yanında, bir o kadar da sağlıklı. Barındırdığı A vitamini, C vitamini ve folik asit ile insanlar için olmazsa olmazlardan. Adı geçen birçok sebze ve meyvede olduğu gibi domates de erken yaşlanmayı önler. Ayrıca; havuçta söylediğimizin aksine, domatesi doğal hali ile tüketmek yerine, az bir zeytinyağı ile pişirdikten sonra yemek daha sağlıklı. Bu şekilde, oldukça faydalı olan besin değerleri daha rahat ortaya çıkıyor.

Siyah (Bitter) Çikolata

Yanlış görmediniz, bildiğiniz çikolata bu. Siyah çikolatanın insan vücuduna sayısız faydası var; fakat biz sadece yaşlanmayı önleyen kısmı ile alakalı bilgilendirme yapacağız. Örneğin; antioksidan özelliği ciltler için çok önemlidir. Tabii burada önemli bir nokta var. O da şudur; sadece 75% kakao barındıran çikolatalar bu özelliklere sahiptir. Yani, ”Bütün siyah çikolatalar faydalıdır, bol bol yiyebiliriz.” gibi bir anlam çıkmasın sonra.

Zeytinyağı

Tadı güzel mi güzel, hem de sağlıklı… Daha ne olsun. Sevmeyen yoktur kendisini. Kimisi var hatta, dolduruyor bardağa ve doğrudan içiyor.?? Cilt bakımı ile ilgili olan kısmına gelecek olursak; düzenli olarak tüketilmesi halinde hem cildinize renk verir, hem de erken yaşlanmanın önüne geçer.

Avokado

Avokado, belki içinde barındırdığı yağ oranı nedeniyle çok fazla tüketilmesi halinde insanların kilo almasına sebep olabiliyor; fakat abartılmaması halinde insan vücuduna oldukça faydalı bir meyve. Örneğin; gün içinde yediğiniz bir tane avokado, kolesterol seviyenizi düşürmek ile kalmayıp, cildinizin yenilenmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda, bol miktarda C vitamini ve potasyum içerir.

Zerdeçal

Özellikle son dönemlerde oldukça popüler olan bir yiyecek kendisi. Ancak, zerdeçalın tüketiminin artmasının altında yatan önemli sebepler var. Kanser karşıtı bir yiyecek olmasının yanında, sindirime de oldukça faydası vardır. Ayrıca; erken yaşlanmanın önüne geçer ve stresi azaltır.

Turunçgiller

Turunçgiller bol miktarda C vitamini ve folik asit bulundurur. Bu meyveler; kanda bulunan kolesterol ve ürik asit değerlerinin normal seviyelere inmesine yardımcı olur. Düzenli olarak tüketildiği zaman, kan dolaşımı ve kalp ile ilgili rahatsızlıkların önüne geçilmesine katkı sağlar. Ayrıca, turunçgillerin detoks özelliği de vardır. Örneğin; aç karnına içilen bir limon suyu, detoks özelliğinin yanında, oldukça sağlıklı hissetmenizi de sağlayacaktır.

Yağlı balıklar

Ton balığı, hamsi ve kalkan yağlı balıklar sınıfına girer ve bu balıklar; omega 3 yönünden oldukça kuvvetli olmasının yanında, hücrelerin yenilenmesine ve kolesterol değerlerinin düşük kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda yağlı balıkların, yaşlanma ile birlikte ciltte oluşan hasarların onarılmasında inanılmaz faydası vardır.

Sarımsak

Bazılarınız bu yiyeceği kokusundan dolayı çok fazla tercih etmez; fakat insan vücuduna olan faydalarını bir duysanız, hemen yemeye başlarsınız.?? En basitinden vücuttaki enfeksiyonların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Bakteri yok edici özelliği ile yaşlanmayı önler ve doğal bir antibiyotiktir aynı zamanda. Ayrıca, kolesterol değerlerini normal seviyelere çeker, kan dolaşımını düzenler ve kanser riskini azaltır.