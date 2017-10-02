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Buradasınız : » » İşte çocuklarda boy uzatan 10 besin

İşte çocuklarda boy uzatan 10 besin

Boy uzaması, çocuk gelişiminde önemli bir yer tutar. Beslenme şekli, çocuğun gelişim sürecini doğrudan etkileyen, çok önemli bir faktördür.

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İşte çocuklarda boy uzatan 10 besin

D vitamini

D vitamini kemik ve kıkırdak gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir çünkü vitamin ve minerallerin tümüyle emilimine yani alınan gıdadan gerçek anlamda fayda sağlamasına yarar. Gıdalar arasında en çok yumurta sarısı, karaciğer ve balıkta bulunan D vitamininin temel kaynağı güneş ışınlarıdır. Çok fazla olmamak kaydıyla ve güneş ışınlarının dik geldiği saatler dışında güneşe çıkarılan çocukların kemik gelişimi ve boy uzaması hızlanır.

İşte boy uzatan o besinler...

1. Süt, peynir ve yoğurt

Kalsiyum bakımından en zengin gıdalar süt ve süt ürünleridir. Bu ürünlerin protein bakımından zengin oluşları, özellikle yoğurdun probiyotik etkisi çocuğun sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olacaktır.

 

2. Lahana

Kalsiyum bakımından en zengin gıdalar süt ve süt ürünleridir. Bu ürünlerin protein bakımından zengin oluşları, özellikle yoğurdun probiyotik etkisi çocuğun sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olacaktır.

 

3. İncir:

Lif bakımından zengin olan incir, bu özelliği ile tam bir bağırsak dostudur. İçerdiği yüksek orandaki protein ile hücre yenilenmesini destekler.

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Etiketler: çocuklarda boy uzatan besinler, boy uzatan yiyecekler
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