İşte bayramı sağlıklı geçirmek için yapmamız gerekenler

Ramazan’da uzun süreli açlık ve hareketsizlik, metabolizmanın yavaşlamasına neden olmaktadır. Bayramda tüketilen besinlerle alınan enerji ise vücuda fazla gelmektedir. Bu durum da kilo artışını ve bazı sağlık sorunlarını kaçınılmaz hale getirmektedir. Yavaşlayan metabolizmanın hızlandırılması için bazı önlemler alınması gerekmektedir.

- Yemeklerinizi yavaş yiyin ve iyi çiğneyin: Vücutta tokluk hissi yemeğe başladıktan 20 dakika sonra oluşur. Bu nedenle yemeklerinizi yavaş ve iyi çiğneyerek yiyin.

- Öncelikle yeni düzende kahvaltının atlanmaması önem taşımaktadır. Yumurta, peynir ve biber içeren klasik kahvaltı yapabilir ya da yulaf ezmesi, süt ve meyve ile pratik bir başlangıç öğünü hazırlanabilir.

- Çeşitli beslenin ve porsiyon haklarınızı kontrollü kullanın: Sofranızda her çeşit yiyecek grubundan olsun. Böylece dengeyi sağladığınız için kilo alma riskiniz azalmış olur. Her şeyden yiyin ama porsiyon hakkınızı doğru kontrol edin.

- İkramlara dikkat edin: Bayram günleri ikramsız ve tatlısız olmaz. Mümkün olduğunca misafirliklere çok aç karnına gitmemeye çalışın. Böylece ikramlarda ölçülü davranmak kolay olur. Eğer siz ev sahibi iseniz; sağlıklı, hafif yemekler ve tatlılar hazırlayın.

- Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, sorbe tipi meyveli dondurmalar, meyve tatlıları tercih edebilmelidir. Bu yiyeceklerin evde hazırlanmış olması da zararlarını nispeten azaltacaktır.

- Vücut dengesini sağlamak adına bol miktarda sıvı tüketilmeli. Günlük ortalama 2 litre civarında su içilmeli; bunun yanında ayran, meyve suyu gibi ürünler yemeklerin yanında tercih edilmeli. Çay, kahve ve asitli içecekler yerine ise yeşil çay, ada çayı gibi bitkisel ürünler tüketilmeli.

- Sofranızda zeytinyağlı dolma ve sarma yerine zeytinyağlı sebze yemeklerine yer verin.

- Kalp ve şeker hastasıysanız, tansiyonunuz ve mide rahatsızlığınız varsa dikkatli olun ve “Hayır” demeyi bilin.