  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İşte Alzheimer’ı önleyen ve tetikleyen sebepler

İşte Alzheimer’ı önleyen ve tetikleyen sebepler

Sayısı 40 bini geçen Alzheimer hastalığından korunmak için beslenme biçiminin değiştirilmesi ve sosyal çevrenin önemi işaret ediliyor.İşte hastalığı önleyen ve tetikleyen sebepler.

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İşte Alzheimerı önleyen ve tetikleyen sebepler

Etiketler: Alzheimer, Alzheimer sebepleri, Alzheimer tedavisi, Alzheimer nedenleri
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