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İşte Alzheimer’ı önleyen ve tetikleyen sebepler

Sayısı 40 bini geçen Alzheimer hastalığından korunmak için beslenme biçiminin değiştirilmesi ve sosyal çevrenin önemi işaret ediliyor.İşte hastalığı önleyen ve tetikleyen sebepler.