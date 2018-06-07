İstanbul Büyükçekmece'ye dev sağlık yatırımı

Büyükçekmece sahilindeki eski devlet hastanesinin ekonomik ömrünü tamamlamasının ardından ulaşım kolaylığı sağlanabilecek başka bir alana inşa edilen yeni hastane, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

"Akıllı bina" konseptiyle dikkat çekiyor

İstanbul'un hızla büyüyen ilçelerinden Büyükçekmece'ye ve çevre ilçelere de sağlık hizmeti verecek hastane, 66 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip.

"Akıllı bina" konseptiyle öne çıkan ve 235 yatak kapasiteli hastanede odaların 12'si suit, 54'ü tek, 169’u ise çift kişilik olarak tasarlandı.

Ayrıca hastanede 12'si erişkin, 15'i yeni doğan, 5'i çocuk, 5'i de genel cerrahi olmak üzere 37 yataklı 4 yoğun bakım ünitesi var.

Ameliyathanelerinin yanı sıra, doğumhaneye de sahip olan hastanede 62 poliklinik bulunuyor.

Şu anda 18 poliklinikte hasta kabulüne başlanan hastanenin 927 metrekare kapalı alana sahip acil servisinin, çocuk ve yetişkin acil olmak üzere iki alanda hizmet vermesi planlanıyor.

Hastanenin, birkaç hafta içerisinde tam kapasite şekilde hizmet sunması bekleniyor.

"2018 İstanbul'da sağlık yatırımının en önemli yılı"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, 2018'i İstanbul'da sağlık yatırımlarının en önemli yılı olarak kabul ettiklerini söyledi.

İstanbul'da hastane altyapılarını fiziki anlamda yenilediklerini aktaran Memişoğlu, poliklinik hizmetine başlayan Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin de yeniden yapılarak hizmete açıldığını söyledi.

Memişoğlu, "Daha önce bölgede küçük bir hastanemiz vardı. O hastanenin yerine, başka bir alanda ama çok daha büyüğü, yaklaşık 66 bin 54 metrekarelik bir kullanım alanına sahip, 200'den fazla yatağı, 37 yoğun bakımı, 12 ameliyathanesi olan, fiziki anlamda bütün yatakları nitelikli çok güzel bir hastaneye kavuştuk. Üstelik stratejik bir yerde. Tam da E5 kenarında" dedi.

Bölgenin, yatak kapasitesi anlamında İstanbul'un en düşük kapasitesi olan bölgesi olduğunu ancak yeni hastanenin yanı sıra, Beylikdüzü'nde hizmete sunulan hastaneyle bunun artırıldığını anlatan Memişoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Birkaç hafta içerisinde hastanemiz tam kapasiteye ulaşacak. Büyükçekmece halkına 'hayırlı olsun' diyoruz. Hemen hemen hastanemizde her branş var. Burayı, yoğun bakımın olacağı, doğumun yapılacağı, çocuk hizmetinin de sunulacağı bir hastane olarak öngörüyoruz.

Özellikle ana ulaşım hattının kenarında olması önemli. Bu hastanenin özellikle travmayla ilgili branşları burada hizmet etmeye başlayacak. Özellikle acil hizmetler anlamında hastanemizin çok daha etkin hale geleceğini düşünüyoruz."

"İstanbul'u sağlığın baş şehri yapmak istiyoruz"

Kemal Memişoğlu, artık hastaneleri küçük konseptlerde yapmadıklarını, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir standartının olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok lüks bir hastane ve insanımıza layık olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da hem özel hem kamu sektörü sağlıkta özellikle altyapı anlamında belli bir standardın üstünde binalarla hizmet vermeye başlıyor.

Sene sonuna kadar İstanbul'da yaklaşık 4 bin yatak kapasitesini hizmete sunmuş olacağız. Şu ana kadar 2 bin 600 yatağı insanlarımızın hizmetine sunduk. Sultanbeyli, Tuzla, Taksim İlk Yardım ile Sarıyer'deki hastanemiz hizmete başladı. Bu tür yapılar devam ediyor. Seyrantepe'yi bitiriyoruz. Sultangazi bununla beraber geliyor.

Gaziosmanpaşa'daki fizik tedaviyi açtık. Fizik tedavi olarak da 400 yataklı Türkiye'nin en büyük fizik tedavi hastanesini Bahçelievler'de bitirme aşamasındayız. Kartal, Göztepe ve Okmeydanı gibi biner yataklı üç büyük hastanemiz var. Bunları da sene sonu hizmete açacağız."

İstanbul'da hizmete açılacak şehir hastaneleriyle ilgili de bilgi veren Memişoğlu, Başakşehir'deki hastanenin inşaatında yüzde 10-15 bandına gelindiğini, Sancaktepe'deki hastanenin projesinin bitme aşamasında olduğunu aktardı.

Memişoğlu, İstanbul'u sağlığın baş şehri yapmak istediklerini dile getirerek, "Sağlıkta önemli bir yerdeyiz. Biz sağlıkta Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın büyük desteğiyle çok önemli konuma getirmiş durumdayız. Özellikle sağlık turizminde önemli bir ülke olmak istiyoruz. Hedefimiz budur" diye konuştu.

Kaynak: AA