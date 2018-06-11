İngiltere'deki sağlık sisteminde "robot devrimi" hazırlığı

İngiltere merkezli Guardian gazetesi, İngiliz Halk Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü'ne (IPPR) ait bir rapor yayımladı. Raporda, sağlık sisteminde kullanılacak "başucu robotlarının" hasta bakımını üstlenebileceği ve hastalara fizik tedavi egzersizlerinde yardımcı olabileceği ifade edildi.

Yapay zeka sistemleri ile meme ve deri kanserleri, göz hastalıkları ve kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların daha doğrı teşhis edilebileceği bilgisine yer verilen raporda, "Robot teknolojileri ayrıca, hasta iletişiminin sürdürülmesi, randevu rezervasyonun yapılması ve reçetelerin işlenmesi gibi görevleri üstlenebilir" denildi.

Yapay zeka teknolojisinin İngiltere'deki sağlık sisteminde tam kapsamlı uygulanmasıyla, yıllık 12.5 milyar sterlinlik kar elde edilebileceği öngörülüyor.

Öte yandan, 1.3 milyon sağlık çalışanına istihdam sunan sağlık sistemini robotların ele geçireceği korkusu da dile getiriliyor.

Kaynak: TRT Haber