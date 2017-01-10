  • 10 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.767
    EURO 3.986
  • BIST 77393.69
    ALTIN 143.791
Buradasınız : » » İki dil bilen yaşlılar beyinlerini daha etkin kullanıyor

İki dil bilen yaşlılar beyinlerini daha etkin kullanıyor

Kanadalı bilim adamları, iki dil bilen ileri yaşlardakilerin beyin fonksiyonlarının tek dil konuşanlara oranla daha etkin çalıştığını ortaya koydu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
İki dil bilen yaşlılar beyinlerini daha etkin kullanıyor

Sonuçları Journal of Neurolinguistics'de yayımlanan araştırmaya göre, iki dil bilmek ileri yaşlarda bir görevi yerine getirmek için beynin farklı yöntemler kullanarak daha etkin çalışmasını sağlıyor.

Montreal Üniversitesinden Dr Ana Ines Ansaldo liderliğindeki ekibin tek ve çift dil bilen yaşlılardan oluşan iki ayrı grup üzerinde yaptığı çalışmada, katılımcılardan mekansal bilgileri gözardı ederek, yalnızca görsellere dayalı bir görevi yerine getirmeleri istendi. Bu sırada iki grubun beyin fonksiyonları arasındaki iletişim ağı karşılaştırıldı.

Araştırmada, tek dil bilen grupta yer alan katılımcıların, verilen görevi yerine getirirken beyin fonksiyonlarının daha geniş çaplı bir çevrimden yararlandığı, çift dil konuşan gruptakilerin kullandığı ağın ise daha dar olduğu tespit edildi.

Bulgunun, iki dil konuşanların beyin fonksiyonlarını daha verimli ve tasarruflu kullandığını ortaya koyduğunu vurgulayan Ansaldo, "Çift dil bilenlerde beyin, yalnızca uzmanlaşmış birimlerini kullanarak daha az bölgeyi meşgul ediyor." dedi.

Ansaldo, iki dil bilen kişilerde beynin bir görevi yerine getirirken yalnızca ilgili bilgileri seçmede uzman haline geldiğini sözlerine ekledi. AA

Etiketler: bilim adamları, dil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SAĞLIK HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER