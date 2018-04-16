Hipertansiyona bağlı ölümleri önlemek mümkün

Halk arasında yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon, dünyada ve Türkiye'de her üç yetişkinden birini etkileyen ciddi bir hastalık.

Hipertansiyona bağlı, her gün 25 binden fazla insan hayatını kaybediyor.

Yüksek tansiyon hastalarında kan basıncı kontrol oranının yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıkarılması, sodyum tüketiminin yüzde 30 azaltılması ve gıdalarda endüstriyel trans yağların tamamen kaldırılması halinde 30 yıl içinde 100 milyondan fazla ölümün önlenebileceği öngörülüyor.

Dünyada yüksek gelirli ülkelerde hipertansif hasta sayısı 350 milyonken, düşük ve orta gelirli ülkelerde bu rakam bir milyarın üzerine çıkıyor.

Ayrıca hipertansiyon tedavisinin yıllık maliyeti 370 milyar dolara ulaştı.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Avrupa Endokrinoloji Derneği Yöneticisi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, hipertansiyonun önlenebilir ölüm nedenlerinin başında geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Yıldız, hipertansiyonu olan hastalarda kan basıncı kontrol oranının dünyada ortalama yüzde 14, Türkiye'de yüzde 30 iken Kanada gibi gelişmiş ülkelerde yüzde 70'lere yükseldiğini anlattı.

Tuz tüketimine dikkat

Hipertansiyon tedavisindeki başarı diğer sağlık sorunlarının azalmasını da çok etkiliyor.

Son 50 yıl içinde kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerde yüzde 60, tüm nedenlere bağlı ölümlerde yüzde 75'e varan oranlarda azalma sağlandı.

Yıldız, insanların çoğunun vücudun ihtiyacından daha fazla tuz tükettiğini, bunun da doğrudan yüksek kan basıncıyla ilişkili olduğunu vurguladı.

"Sadece tuz tüketiminin azaltılmasıyla hipertansiyonun düzelmesi, ilaç kullanma ihtiyacının düşmesi ve ilaç kullananlarda da kan basıncının kontrol oranlarının artması sağlanabilir. Örneğin, İngiltere'de 2003-2011 yıllarında endüstrinin gönüllü çabasıyla toplumda tuz tüketiminin yüzde 15 azaltılması bile kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerde yüzde 40 düşüş sağlamıştır."

Tansiyonu ilaçsız kontrol altına alabilmek mümkün

Prof. Dr. Yıldız, hipertansiyon tanısı olan kişilerde sadece sağlıklı bir yaşam tarzıyla kan basıncını ilaçsız kontrol altına alabilmenin ve kalp damar hastalığı riskini azaltabilmenin mümkün olduğundan da bahsetti.

Yıldız, riski azaltabilmek için şunları öneriyor:

Göbek deliği hizasından ölçülen bel çevresini erkeklerde 94 santimetre, kadınlarda 80 santimetre altında tutmalı.

Haftanın 5 günü 30 dakika yapılacak tempolu yürüyüşle kan basıncı düşürülebilir.

Tuz alımını çok hafif oranda kısıtlamak bile kan basıncını düşürebilir. Besin etiketleri okunmalı, işlenmiş hazır gıdalardan kaçınılmalı, yemeklere ekstra tuz ilave edilmemeli.

Sigara kullanılmamalı.

Uzun süreli stres, kan basıncını yükselttiği gibi sağlıksız beslenme ve sigara kullanımını tetikler. Strese yol açan nedenleri saptamak ve stres yönetimi, kan basıncını kontrol altında tutmayı kolaylaştırır.

Evde koldan ölçüm yapan dijital tansiyon ölçüm cihazları tercih edilmeli.

Kaynak: AA