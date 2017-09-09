'Her yıl 100 bin kişi organ bulunamadığı için hayatını kaybediyor'

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) Başkanı Eyüp Kahveci, kayıt sistemi olan 105 ülkede yaklaşık 1 milyon hastanın organ bekleme listesinde olduğunu belirterek, "Dünya genelinde her yıl yaklaşık 100 bin hasta bekleme sırasındayken uygun organ bulunamadığı ya da organ nakli hizmetine erişemediği için hayatını kaybediyor." dedi.

Kahveci, Dünya Organ Bağışı Kongresi kapsamında Cenevre'de gerçekleştirilen "2. Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması" ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada, organ naklinin, son dönem organ yetmezliği nedeniyle bekleme listelerindeki hastalar için en iyi tedavi yöntemi olduğunu ifade etti.

Organ bağışının "insanın organlarının bir kısmının veya tamamının, henüz sağlıklıyken, beyin ölümünün ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere bağışlanması" olarak tanımlandığını belirten Kahveci, naklin ölüden veya canlıdan organ teminiyle mümkün olduğunu söyledi.

Kahveci, organ bağışının bir başkası için "yaşama fırsatı" anlamı taşıdığından hayati önemi bulunduğunu vurguladı.

"Organ bağış oranları, Türkiye'de yaklaşık yüzde 7"

Kahveci, son dönem organ yetmezliği bulunanlar için tek seçeneğin ancak nakille mümkün olduğunun bilimsel açıdan tespit edildiğini dile getirdi.

Organ bağış oranlarının özellikle gelişmiş ülkelerde oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Kahveci, "Bağış oranları, donör sayıları milyon nüfus başına İspanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde yaklaşık yüzde 30'un üzerinde. Dünya genelinde kayıt sistemi olan 105 ülkede yaklaşık 1 milyon hasta bekleme listelerinde bağışlanacak bir organla hayata tutunmayı bekliyor. Ayrıca dünya genelinde her yıl yaklaşık 100 bin hasta da bekleme sırasındayken uygun bir organ bulunamadığı ya da organ nakli hizmetine erişemediği için yaşamını yitiriyor." bilgisini paylaştı.

Kahveci, bağış oranlarının Türkiye'de istenilen düzeyde olmadığına işaret ederek, "Organ bağış oranları, Türkiye'de yaklaşık yüzde 7 gibi düşük rakamlarda kalmıştır. Bir kişi organlarını bağışlayarak birçok insana yaşama şansı verebilir. Türkiye'de yaklaşık 30 bin hasta organ nakliyle hayata dönmek için beklerken, bir önceki yılın rakamlarına dayanılarak elde edilen veriye göre, günde ortalama 6-7 kişi hayata gözlerini yummaktadır." diye konuştu.

"Bireysel ve toplumsal bilinç artırılmalı"

Bağış oranlarında yeterli seviyeye ulaşılabilmesi için bireysel ve toplumsal bilincin oluşturulması gerektiğini ifade eden Kahveci, bu kapsamda ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde hareket edilmesinin önemine değindi.

Her türlü sosyal etkinliğin yanı sıra çeşitli projelerle konunun gündemde tutulması ve bu şekilde güncelliği korunarak toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini belirten Kahveci, konunun hem bilimsel hem de hukuksal açıdan ele alınmasının önem taşıdığını vurguladı.

Kanaat önderlerinin bu alanda verdiği olumlu mesajların bağış oranlarının artırılmasında büyük önem taşıdığını anlatan Kahveci, herkesin bir gün kendisinin ya da sevdiği bir insanın yaşayabilmesi için organa ihtiyaç duyabileceği bilinciyle hareket etmesi gerektiğini kaydetti.