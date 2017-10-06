Her 4 kişiden 1'i bu hastalığın pençesinde

Son yıllarda artarak özellikle kadınların korkulu rüyası haline gelen varis hastalığı Türkiye’de her 4 kişiden 1’inde görülüyor. Doç. Dr. Mehmet Özkan, yaşam tarzındaki değişimlerin varis oluşumunu engellediğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Günümüzün en yaygın hastalıkları arasında yer alan varis, toplardamarların aşırı derecede genişleyip içine fazla miktarda kan dolmasıyla ortaya çıkıyor. Genellikle ağrıya sebep olan varis hastalığı yetişkin insanlar içinde özellikle kadınlarda çok yaygın. Türkiye’de ise her 4 kişiden 1’inde özellikle bacak bölgesinde varis hastalığı görülüyor.

Kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha sık görülüyor!

Varis hastalığının kadınları tehdit ettiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Özkan, hastalığın kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha sık görüldüğünü ifade etti. Özkan: “Yetişkinlerde % 20 - 25 gibi yüksek oranda karşılaşılan varis özellikle kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha sık görülmektedir. 25-65 yaş arası kadın nüfusunun yaklaşık yarısında varis olduğu yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir.” açıklamasını yaptı.

Varis çorabı kullanın

Doç. Dr. Mehmet Özkan, ”Varis tedavisi için agresif tedavileri denemek yerine yaşam tarzında değişiklikler yapılmasını tavsiye ediyoruz. Varis oluşumunu kolaylaştıran faktörleri arasında; gebelik, menopoz, 50 yaş üstü, obezite, uzun süre ayakta durmak, aile öyküsü, genetik yatkınlığı yer alıyor. Uzun süre ayakta beklememek, kilo vermek, egzersiz ve varis çorabı kullanımı varis oluşumunu veya daha kötüye gitmesini önlemeye yardımcı oluyor. Varis tedavisi konusunda ise ameliyat dışında yöntemler mevcut. Bunlar arasında Köpük Skleroterapi, Mikro skleroterapi, Lazer yöntemi, Endovenöz Radyofrekans ve Zamk yöntemi uygun tedaviler arasında yer alıyor.” dedi.

Doç. Dr. Mehmet Özkan açıklamalarına şöyle devam etti “Varisli damarlar zamanla daha da kötüleşebilir. Hastalığı kontrol altında tutmak ve şikayetleri azaltmak için gerekli yaşam tarzı değişikliğini yapmak mutlaka gereklidir. Nadiren bazı vakalarda varisli damarlar bacaklarda kan pıhtısına ve kronik enfeksiyona veya ülser yaralarına neden olabilir. Ciddi varislerde damar patlayabilir ve kanamaya sebep olabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka doktora danışılmalıdır.”