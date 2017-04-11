Her 300 kişiden 1'i bu hastalıkla savaşıyor!

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, Parkinson hastalığının 65 yaş üzerindeki her 300 kişiden 1'inde görüldüğünü belirterek, ''Ülkemizde 140 bin civarında Parkinson hastası olduğu tahmin ediliyor.'' dedi.

Zırh, Dünya Parkinson Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Parkinson hastalığının beyinde dopamin denilen maddenin eksiliğinden ortaya çıktığını söyledi.

Genellikle 65 yaş üzerinde görülen hastalığın hareketlerde yavaşlama, titreme, tutukluk, yüz hatlarında donukluk, vücudun bir tarafında daha çok "para sayar tarzda" diye tanımlayabilecek titreme şeklinde belirtiler gösterdiğini anlatan Zırh, titreme olmadığı hastalarda ise kolların vücut salınımına iştirak etmediği, vücuda yapışık şekilde durduğunu kaydetti.

Ali Zırh, "Parkinson hastalığı 65 yaş üzerindeki her 300 kişiden 1'inde görülüyor. Ülkemizde 140 bin civarında Parkinson hastası olduğu tahmin ediliyor. Hastalığın erkek ve kadınlar arasında görülme miktarında farklılık var. Hastalığın erkeklerde görülme oranı daha fazladır. Bunun nedenini ortaya koyacak bilimsel çalışma yok. Ama tarım ilaçları kullanmanın bu oranı artırabildiği öngörülüyor.'' diye konuştu.

Hastalığın ilk yıllarında ilaç tedavisine iyi cevap verdiğini ancak yıllar içinde bunun yeterli olmadığını anlatan Zırh, bu durumdaki hastalara beyin pili tedavisi yaptıklarını söyledi. Zırh, şu bilgileri verdi:

''Bu hastalıkta beyin pili ameliyatının birçok bilimsel araştırmayla en iyi tıbbi tedaviden daha fazla yarar sağladığı görülmüştür. Beyin pilini hastalara takıp ayarladığınız zaman hastalar yüksek doz ilaç almanın etkisini yaşıyorlar. Bunu 'hastalığının saatini geri almak' diye tanımlayabiliriz. Hastalığı tamamıyla ortadan kaldırmıyoruz ama 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığının birinci ikinci senesindeki hallerine geri getirebiliyoruz. Bu da bağımsız yaşayamayan, günlük yaşantısını kendi başına sürdüremeyen hastanın yeniden eski bağımsız yaşantısını kazanması, çoğunun eski mesleklerine geri dönebilmesi anlamına gelmekte.''

Dr. Ali Zırh, aile desteğinin hastalığın tedavisinde önemli olduğunu sözlerine ekledi.