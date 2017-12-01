Hemofili tanısına türk imzası

Hemofili…

Kanın pıhtılaşmasındaki bir bozukluktan ileri gelen ve kalıtım yoluyla geçen kanama hastalığı.

Hastalık bulaşıcı değil. Çok yaygın olduğu da söylenemez. Türkiye’de 5 binin üzerinde hasta var. Dünyada bu sayı 400 bin.

Ancak tanı koymak zahmetli bir süreç. Genetik bir hastalık olduğundan testi de zor.

Hasta sayısı çok olmadığı için ticari fırsat görmeyen firmalar tanı yöntemleri araştırmalarına kaynak ayırmıyor.

Ama o araştırma Türkiye’den geldi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Onay, genetik tanı koymayı sağlayan "ilk" test kitini geliştirdiklerini açıkladı.

Genetik tanı tedavi için önemli

Kullanılan bu kit sayesinde hastalık çok daha etkin bir şekilde tanınabilir hale gelecek, kimin hasta olacağı öngörülebilecek., ailedeki riskler belirlenecek.

Doç. Dr. Hüseyin Onay, görev yaptığı üniversitede 15 yıl boyunca 100 bine yakın genetik test yaptığını söyledi. Bu kit sayesinde laboratuvarların yükü ve maliyeti de azalacak.

Hastalığın tedavisi var. Onay’a göre tanı kiti sayesinde Hastalığın ağırlığı ve şiddeti belirlenebilecek. Bir sonraki kuşakta ya da hasta bir bireyin hasta kardeşi olmasının önüne geçilebilecek.

Yurt dışına pazarlanacak

Ege Üniversitesi teknokentinde üretilen kit hali hazırda kullanılabiliyor. Onay hedeflerinin bu ürünü dünya pazarına da sokmak olduğunu söylüyor.

"Dünyada onaylı bir hemofili genetik tanı kitini bu şekilde üretmiş olduk. Yurt dışında fuarlarda ve bilimsel kongrelerde bu ürünü tanıtıp, pazarlamayı düşünüyoruz."

AA

