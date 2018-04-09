Hekimlere 'gönüllülük esaslı' yeterlilik sınavı geliyor

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmet sunumunda kalitenin artırılması için yürütülen çalışmalar doğrultusunda ilgili uzmanlık derneklerinin görüşlerini aldı.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, bünyesinde yaklaşık 60 bin uzman hekimi barındıran 150 uzmanlık derneği temsilcisi ile bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, sağlık hizmet sunumunda kalitenin daha da artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD'de 1936'da başlatılan ve daha sonra dünyanın değişik ülkelerinde de uygulanan yeterlilik (board) sınavları üzerindeki uzmanlık derneklerinin çalışmaları masaya yatırıldı.

Hekimlerin gönüllülük esasıyla girdiği ve bilgilerini güncelleme fırsatı bulduğu yeterlilik sınavının, Bakanlık tarafından da uygulanması fikri toplantıda gündeme geldi.

Avantajlara dair çalışmalar de derneklerle yapılacak

Toplantıda, çalışmanın hayata geçirilmesi halinde, gönüllülük merkezli olmak üzere, hekimlerin belli aralıklarla uzmanlık derneklerince hazırlanan yeterlilik sınavına girmesi, 5 yılda bir yapılması planlanan sınavda başarılı olan hekimlere, Sağlık Bakanlığı tarafından bazı avantajlar sağlanması konuları ele alındı.

Başarılı hekimlerin döner sermayeden ek katkı alması ve bununla ilgili çalışmanın da uzman dernekleriyle birlikte yürütülmesi konusu toplantıda görüşüldü.

"Bir bakıma hizmet içi eğitim niteliği taşıyacak"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tıbbın sürekli geliştiğini ve yeniliklerin takip edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

"Bir bakıma hizmet içi eğitim niteliği taşıyacak. Biz de sağlıkta yeni dönemde 'kalite' diyoruz. Hem hizmette hem de hizmeti verenlerde kaliteyi artırmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA