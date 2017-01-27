Hastalar istek ve şikayetini 'WhatsApp'tan bildirecek

Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı ile hastanede düzenlediği basın toplantısında, kurumda faaliyete geçirilen yeni hizmet ve birimlerin tanıtımını yaptı.

Hastanenin sürekli gelişmeye ve yenilikleri bünyesine katmaya devam ettiğini belirten Zehir, bu kapsamda yeni hizmetler getirdiklerini ayrıca hasta memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve yatırımlar yaptıklarını söyledi. Söz konusu çalışmalardan birinin de "Whatsapp Şikayet Hattı" olduğunu dile getiren Zehir, teknolojik imkanlar sayesinde hastaların istek ve şikayetlerini anında öğrenerek çözüm üretebilmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Uygulamanın amacına ulaşacağına inandıklarını ifade eden Zehir, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın dilek ve şikayetlerini anlık olarak alıp çözüm üretebilmeyi amaçladık. Bu amaçla da bir telefon numarası belirleyip Whatsapp Şikayet Hattı oluşturduk. Hastalarımız dilek ve şikayetlerini 24 saat boyunca iletebilecekler. Biz de hastalarımızın dilek ve şikayetlerinden hemen haberdar olup ivedilikle çözüm yoluna gideceğiz. Bu uygulama da Türkiye'de ilk olarak hastanemizde başlatılıyor. Bu anlamda da bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Hasta ve hasta yakınlarının duyarlılıkları ile de ciddi mesafeler kaydedileceğini planlamaktayız."

Hastanede daha önce kurulan uyku laboratuvarında da çeşitli yenilikler yaptıklarını anlatan Zehir, şunları söyledi:

"Uyku laboratuvarı daha önce ilimize kurulmuştu ama biz bunu bir adım daha öteye taşıyoruz. 'Taşınabilir uyku laboratuvarı kuruluyor' diyebiliriz çünkü yeni başlattığımız sistemde hastaların hastanede kalmasına gerek kalmayacak, hastalar evlerinde uyku testlerini yapabilecekler. Böylece hastaları da hastaneye bağlı olmaktan kurtarmış olacağız."

Zehir, ayrıca açık kalp ameliyatına giren hastalar için ameliyatlardan sonra nelere dikkat etmeleri gerektiğini gösteren bir rehber hazırladıklarını, rehberde günlük yaşamlarında, uykuda, çalışmalarda nelere dikkat edileceği hususlarında hastaları bilgilendirdiklerini kaydetti.