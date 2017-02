Sağlık » Hangi meyve hangi cilde iyi gelir? Buradasınız : Ana Sayfa

Hangi meyve hangi cilde iyi gelir?

Uzman Estetisyen Filiz Çekin, "Her meyve her cilde uygun değildir, o yüzden cilt tipinizi bilmeden her meyveden peeling ya da maske gibi uygulamalar yapmayın" dedi.