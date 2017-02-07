'Güneş ışığından mahrum kalmak depresyonu tetikliyor'

Kış aylarında güneş ışığının daha az alınmasının beyindeki bazı hormonların işleyişinde bozulmalara neden olabildiğini ve bu sebeple de depresif duyguların artmaya başladığını söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Katre Doğan, "Kış depresyonu kışın sık rastladığımız bir tablo oldu. Kış depresyonun da kişiler de gördüğümüz belirtiler, uykusuzluk, iştah değişikliği, mutsuzluk, dikkat dağınıklığı, sosyal alandan içe çekilme gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bunun sebebine bakarsak en önemli sebebi, kış döneminde güneş ışığından mahrum kalmamız. Güneş ışığı vücuda direkt gözlerimizden girerek beyinde bizim hipotalamus dediğimiz bölgeye etki eder. Orada iştahımızla, uykumuzla, günlük yaşama isteğimiz ile bir takım hormonlar salgılar. Bununla birlikte bizim yaşama katkımızı daha da arttırır. Gün ışığından mahrum kaldığımızda bu hormonların salgılanması azalır" dedi.

"Mutluluk hormonunun azalması kış depresyonunu tetikliyor"

Mutluluk ve melatonin hormonlarında düşmesinin kış depresyonunu tetiklediğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Katre Doğan, "Halk arasında serotonin (mutluluk) hormonu olarak bilinen hormonun azalması. Serotonin hormonu gün içi enerji artışı, iştah ve duygu halimizle değişikliklerle ilgili bir hormon. Kış döneminde serotonin hormonunda bir düşüş yaşarız. Diğer bir faktör ise, melatonin hormonu. Özellikle biz vücutlarımızda geceleri yükselen bir hormon olarak görüyoruz. Melatonin yükseldiği zaman yani uyuduğumuz karanlık dönemlerde melatonin miktarı artıyor ve sabaha karşı gün aydınlandığı zaman melatonin miktarı düşmeye başlıyor. Depresyonda yapılan araştırmalarda melatonin hormonunun depresyona giren kişilerde yüksek olduğunu bulunmuştur" diye konuştu.

"Günde ortalama 30 dakika gün ışığı alınmalı"

Kış deprosyonunun tedavi yöntemini anlatan Psikiyatri Uzmanı Dr. Katre Doğan, "Gün ışığı çok önemli bir faktör. Işık terapisi ilk seçeneklerden birisidir. Örneğin, ışık terapisi yaptığınız alanlara ve mekanlara yaklaşık günde ortalama 30 dakika kadar ışığa maruz bırakılma ile iyileşme sağlayabiliyoruz. İkinci seçeneğimiz antidepresanlar ilaçlar ve üçüncüsü ise psikoterapi. Psikoterapi depresyonla birlikte oluşan olumsuz düşünceleri değiştirmek için kullandığımız bir yöntem" dedi.

"Kış depresyonuna engel olunabilir"

Spor, sosyal aktivite ve sağlıklı beslenme ile kış depresyonuna engel olunabilecğini vurgulayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Katre Doğan, "Spor çok önemli. Spor ile mutluluk hormonunda artış oluyor ve spor yaparsak kış depresyonunu engellememiz çok daha kolay. Beslenme düzenimize dikkat etmeliyiz, sağlıklı bir beslenme düzeniyle yine depresyona engel olabiliyoruz. Kış vakti eve çekilmek sakin bir yaşantı sürmek daha kolayımıza gitse de ne kadar sosyalleşirsek depresyonun üstesinden o kadar kolay geliriz" önerisinde bulundu. İHA