Göz sağlığı konusunda doğru bilinen yanlışlar!

Göz Hastalıkları Uzmanı Prog. Dr. Ümit Beden, doğru bilinen yanlışların göz sağlığını ciddi olarak tehlikeye attığını belirterek, hastaların öncelikli olarak hekimlerine danışmaları gerektiğini kaydetti;

Prof.Dr. Beden, doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı;

“YANLIŞ: Uzak ve yakın net görüyorsa göz sağlam demektir.

DOĞRU: Düşük hipermetrop veya astigmat bozuklukları veya tek gözü etkileyen bozukluklar ile sinsi seyreden göz hastalıkları (glokom v.b.)görme keskinliğini etkilemeden ciddi sorunlar oluşturabilir.

YANLIŞ: Dinlendirici gözlük baş ve göz ağrısını azaltır.

DOĞRU: Dinlendirici gözlük yoktur, gözde düşük miktarda mevcut olan bozukluklar göz yorgunluğuna neden olduğunda bunun giderilmesi gözü rahatlatır. Bu tür gözlükler dinlendirici gözlük olarak yanlış isimlendirilmektedir.

YANLIŞ: Katarakt sadece yaşlılarda olur.

DOĞRU: Katarakt her yaşta olabilir. Özellikle doğuştan itibaren mevcut ise tedavisi aciliyet teşkil edebilir.

YANLIŞ: Bebeklerdeki şaşılık büyüdüğünde geçer.

DOĞRU: Bebeklerde göz ve yüz gelişimi tamamlanana kadar şaşılık varmış gibi bir algı oluşabilir. Bu yalancı şaşılıktır. Bu yalancı görüntü yüz gelişimi tamamlandıkça normale döner. Gerçekte şaşılık var ise bu durum kendiliğinden düzelmez. Takip ve tedavi gerektirir. İhmal edilmemelidir.

YANLIŞ: Protez göze alışmak zordur.

DOĞRU: Protez göz kişiye özel yapıldığında hasta için oldukça konforludur. Kozmetik olarakta oldukça yüz güldürücü olan bu uygulamanın alışma süreci oldukça kısadır.

YANLIŞ: Göz tansiyonu ağrı ile kendini belli eder.

DOĞRU: Göz tansiyonu sinsi bir hastalıktır, belirti vermez. Bu nedenle özellikle ailesinde Glokom loan kişilerin düzenli göz muayenesi olmaları gereklidir.

YANLIŞ: Pörtlek göz sağlık açısından sorun oluşturmaz.

DOĞRU: Pörtlek göz gerek göz sağlığı, gerekse kozmetik ve kişinin psikolojisi açısından sorun oluşturabilir ve tedavisi mümkündür.

YANLIŞ: Göz kapağı düşüklüğü sadece estetik sorundur.

DOĞRU: Göz kapağı göz yüzeyi ve görme fonksiyonu açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle göz kapağı düşüklüğü gibi tüm göz kapak hastalıkları sadece kozmetik değil, sağlık açısından da önemli sorunlardır.”

Kaynak: İHA